La Boleta Única de Papel (BUP) debuta oficialmente este domingo 26 de octubre en las elecciones legislativas 2025, marcando un cambio histórico en la forma de votar en la Argentina. Este nuevo sistema reemplaza a las tradicionales boletas partidarias y busca garantizar más transparencia, igualdad de condiciones y menos desperdicio de papel.

La BUP fue aprobada por el Congreso Nacional en 2024: el 13 de septiembre obtuvo media sanción en el Senado y finalmente se convirtió en ley el 18 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial. Desde entonces, su implementación fue planificada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y las juntas electorales de cada provincia.

¿Cómo es la Boleta Única de Papel?

Se trata de una hoja única donde figuran todos los candidatos y partidos políticos que compiten en el distrito.

Está dividida en filas horizontales para cada categoría de cargo (diputados o senadores).

Y en columnas verticales con las distintas fuerzas políticas y sus listas.

Cada casillero incluye el nombre, foto o logo del frente electoral, y un recuadro en blanco para marcar la opción elegida.

Paso a paso: cómo se vota con la BUP

La autoridad de mesa entrega al votante una boleta única y una lapicera.

En el box, el elector marca con una cruz o tilde su preferencia en el casillero del partido elegido.

Luego, debe doblar la boleta siguiendo las indicaciones impresas en el dorso.

Finalmente, coloca la BUP en la urna correspondiente.

En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa, la BUP incluirá únicamente la categoría de diputados nacionales.

En tanto, en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se votará para diputados y senadores.

Votos nulos y en blanco

La Cámara Nacional Electoral aclaró que un voto será nulo si:

Se marcan dos o más partidos para la misma categoría.

La boleta está rota, escrita o con dibujos.

Se incorporan objetos extraños.

El voto en blanco se produce cuando el elector no marca ninguna opción en una o más categorías.