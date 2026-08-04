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Facundo Moyano, hijo del histórico dirigente sindical Hugo Moyano, fue demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, en el marco de un operativo policial que incluyó la participación de efectivos de la Policía de la Ciudad y personal del SAME ante una denuncia por una presunta agresión a su pareja.

El procedimiento se desarrolló en las primeras horas de la mañana y generó una importante movilización de recursos de seguridad en una zona residencial de la Ciudad de Buenos Aires. Según confirmaron fuentes policiales a Noticias Argentinas (NA), Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A en calidad de demorado mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes.

Cómo se inició el operativo policial en Belgrano

De acuerdo con el parte oficial, efectivos de la Comisaría Vecinal 13A acudieron pasadas las 5:00 de la madrugada a la avenida Del Libertador al 5414 luego de recibir un aviso sobre una persona que estaría sufriendo un ataque y la presencia de una mujer desnuda corriendo por la vía pública.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con el encargado del edificio, quien informó que la pareja había abandonado el inmueble poco antes de la llegada de la Policía.

A partir de esa información, los efectivos iniciaron una búsqueda en las inmediaciones y lograron interceptar a ambas personas en la intersección de las calles Virrey Vértiz y Sucre.

La situación de la mujer y las primeras declaraciones

La mujer fue identificada como Candela Arizaga, de 23 años. Según indicaron las fuentes consultadas, en una primera instancia habría señalado a Moyano como responsable de una agresión.

Ante esa situación, intervino personal del SAME, que dispuso su traslado al Hospital Pirovano para recibir atención médica y ser evaluada por profesionales de la salud.

Sin embargo, posteriormente, de acuerdo con la información comunicada a la Agencia Noticias Argentinas, Arizaga se encontraba prestando declaración y no estaría denunciando un episodio de violencia de género. Según trascendió, la joven habría manifestado que sufrió un brote presuntamente relacionado con el consumo de sustancias.

Investigan las circunstancias del episodio

Fuentes vinculadas al procedimiento señalaron que tanto Moyano como la mujer se encontrarían bajo los efectos de estupefacientes al momento de la intervención policial, aunque esa situación deberá ser determinada por las actuaciones y pericias correspondientes.

Mientras tanto, los investigadores buscan reconstruir con precisión lo ocurrido durante la madrugada para establecer si existió algún delito o si se trató de una situación derivada de otras circunstancias.

La causa quedó bajo análisis de la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte (UFLA Norte), organismo que fue consultado por las autoridades policiales para definir las medidas a adoptar en el caso.

Facundo Moyano permanece demorado

En paralelo, Facundo Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A en calidad de demorado, mientras continúa la recopilación de testimonios y elementos de prueba.

Asimismo, se dispuso la implementación de un perímetro de seguridad amplio en la zona donde se desarrolló el procedimiento, con el objetivo de preservar las actuaciones y facilitar el trabajo de los efectivos.

Por el momento, las autoridades aguardan las directivas judiciales que permitan determinar los pasos a seguir en la investigación y esclarecer las circunstancias que derivaron en el operativo realizado durante la madrugada en el barrio de Belgrano.