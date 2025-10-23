Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La madre de Lourdes Fernández, una de las exintegrantes del grupo pop Bandana, denunció ante las autoridades la desaparición de su hija, con quien no mantiene contacto desde el 4 de octubre, según confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

La presentación fue realizada por Mabel López ante la Comisaría Vecinal 14B, luego de que la Oficina Central Receptora de Denuncias, dependiente del Ministerio Público Fiscal, recibiera un correo electrónico informando la situación. En la denuncia, la mujer manifestó desconocer el paradero de la artista y expresó su preocupación.

La denuncia también menciona a Leandro García Gómez, pareja de Lourdes, quien había sido denunciado en 2022 por violencia de género.

Según la información policial, efectivos se dirigieron al domicilio donde residía la cantante. En el lugar fueron recibidos por García Gómez, quien se mostró molesto con la presencia de los agentes y grabó parte del operativo. El hombre aseguró que ya no mantiene vínculo con la artista y que ella no vive más allí, negándose a permitir una inspección sin una orden judicial.

Ante esta situación, las autoridades dispusieron una consigna policial en la vivienda mientras continúa la búsqueda para determinar el paradero de la cantante.