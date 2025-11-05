Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El exintendente y actual presidente del PJ de Ituzaingó, Alberto Descalzo, habló sobre el presente y el futuro del peronismo en una entrevista con el programa Mover al Futuro, que se emite por FM La Patriada. En sus declaraciones, el dirigente reclamó respeto por las dirigencias provinciales y pidió dejar atrás las intervenciones políticas desde Buenos Aires.

“Cada provincia tiene que tener dirigentes de su provincia. No se pueden intervenir provincias con gente que no es de las provincias. Eso siempre sale mal, antes y ahora. Yo no me meto en Santa Cruz y digo lo que hay que hacer”, afirmó Descalzo, en una clara alusión a la conducción del kirchnerismo dentro del PJ bonaerense.

Durante la entrevista, el exjefe comunal repasó los resultados electorales recientes y destacó la importancia de recuperar la agenda de la gente. “Hay que ocuparse de lo que piden los vecinos: empleo, salud, leyes laborales que garanticen justicia social”, expresó.

Consultado sobre la derrota del peronismo, consideró que “fue una batalla con Milei y con Trump, que intervino en nuestras elecciones”, y sostuvo que el espacio debe mirar hacia adelante sin repetir errores. “El peronismo tiene que volver a ser revolucionario, no de tirar tiros, sino de cambiar la estructura productiva del país”, agregó.

Descalzo también se mostró a favor de una interna partidaria, al estilo de la que protagonizaron Menem y Cafiero en los ’80: “Todo lo que decida el pueblo está bien. Pero el pueblo, eh”, enfatizó.

Finalmente, cuestionó la forma en que se construyeron las listas dentro de Fuerza Patria, asegurando que la falta de representación territorial fue determinante en el resultado electoral: “Si hubiéramos puesto candidatos que representen a la gente nos hubiera ido mucho mejor. El peronismo no tiene dueño y el pueblo argentino lo necesita”, concluyó.