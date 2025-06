Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La vicepresidenta Victoria Villarruel le envió un mensaje al presidente Javier Milei desde la ciudad de Rosario, donde participó del habitual acto en conmemoración por el Día de la Bandera, e hizo eco de la ausencia en la ceremonia de su compañero de fórmula.

Pese a que Javier Milei pasó su primer 20 de Junio como presidente el año pasado en Rosario, este año decidió no hacerlo y quedarse en Buenos Aires. Villarruel sí estuvo presente, pero no en calidad de representante del gobierno nacional y por eso no pudo hacer uso de la palabra durante el acto oficial al pie del Monumento. Sin embargo, encabezó uno de los momentos más especiales del gran evento de la ciudad: la promesa de lealtad de la Bandera.

Durante la ceremonia, hablaron el intendente Pablo Javkin y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Minutos después, convocaron a la vicepresidenta para que dirija la promesa de lealtad. “Es un honor estar aquí en el Monumento a la Bandera y recibir a chicos y chicas de diferentes provincias en este día tan especial para todos los argentinos. El día que recordamos a Manuel Belgrano, pero fundamentalmente el día que venimos a jurar lealtad a la bandera”, destacó el mandatario provincial.

Luego, Villarruel tomó la promesa a la bandera a los miles de estudiantes presentes que respondieron con un rotundo “sí, prometo”.

La vicepresidenta le tomó juramento a los chicos en el Monumento a la Bandera. (Alan Monzón/ Rosario3)

“Estoy muy contenta de estar en Rosario en el Día de la Bandera, donde se creó, acá en las orillas del Paraná, así que qué mejor lugar para estar honrando al general Manuel Belgrano que estar acá, en Rosario”, dijo en declaraciones a Cadena 3.

“Muy agradecida de la invitación que me han dispensado el gobernador y el intendente para estar acá presente y acompañando a todos los que van a jurar lealtad a la bandera”, sostuvo tras la negativa del libertario a asistir por ”cuestiones de agenda”.

“Belgrano” con la bandera entre los alumnos (Rosario3/ Alan Monzón)

Un reproche para Milei

En la entrevista, la titular del Senado insistió: “La verdad es que no hay otro lugar en Argentina para estar. El Monumento a la Bandera es nuestro signo más distintivo, que tiene que ver con la importancia de esta fecha, así que definitivamente el mejor lugar para estar”.

“Mi mensaje siempre para el pueblo argentino es que tenemos que apuntar a la unidad, y como dijo Manuel Belgrano, muchos de los problemas y las dificultades que tenemos se resolverían rápidamente si tuviéramos un poquito más de interés en la patria”, remarcó.

La vicepresidenta reveló además que no fue invitada al acto que protagonizó el mandatario este mediodía en el Campo Argentino de Polo de la Ciudad de Buenos Aires, junto a gran parte de su Gabinete, desde donde reafirmó su compromiso con las Fuerzas Armadas.

“Durante años, la política utilizó a las Fuerzas Armadas como un chivo expiatorio para justificar la reducción del gasto en defensa, bajo el argumento de que los uniformados eran los malos y los grandes culpables de la decadencia nacional”, cuestionó el libertario desde el escenario.

En la misma línea, y ante la presencia de varios funcionarios y del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sumó: “La política desatendió las necesidades del país ante las nuevas amenazas que surgían a nivel global. Como si fuera poco, en paralelo se llenaron la boca hablando de soberanía, como si la soberanía fuera agrandar el Estado con un fin en sí mismo, en lugar de asegurar la prosperidad de su pueblo”.

“Una verdadera deshonra para aquellos que forjaron nuestra Patria poniendo en juego su vida durante las guerras de la Independencia y marcaron el punto de partida para la libertad de los argentinos. Esto que digo no son meramente palabras: lo construimos con cada una de las decisiones que tomamos en materia de defensa, y esperamos que ustedes obren a conciencia de las mismas”, concluyó.