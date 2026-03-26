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En el marco del 39° Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), el vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF, Mauricio Alejandro Martín, analizó el presente y futuro del sector energético argentino, con eje en el desarrollo de Vaca Muerta y el potencial exportador del país.

Durante el panel, moderado por José Martín Imaz, presidente de Acodike (Uruguay), el directivo fue consultado sobre si Argentina atraviesa un cambio estructural duradero o si aún persisten riesgos que puedan afectar ese crecimiento.

Al respecto, Martín afirmó con contundencia: “Muy buena pregunta. Riesgos consideraría que están absolutamente mitigados por una variable que para mí es fundamental. Y lo mencionaba en la presentación que es eficiencia”.

En esa línea, explicó: “El recurso por el cual procede el GNL (Gas Natural Licuado) y fundamentalmente se generan los principales, como es el petróleo y el gas, tienen una base de eficiencia que es absolutamente resiliente a bajos precios de crudo y a muy bajos de gas también”.

Mauricio Alejandro Martín, vicepresidente ejecutivo de Midstream y Downstream de YPF, expuso en el Congreso de la AIGLP.

El ejecutivo destacó que esta fortaleza no es casual: “Y esa resiliencia basada en productividad y bajos costos, en el cual es una búsqueda colectiva, no es un beneficio generado por la propia naturaleza de la superficie y de lo que tenemos en el subsuelo”.

Además, remarcó el trabajo técnico detrás del crecimiento: “Creo que eso nos ayuda muchísimo en poder producir petróleo y gas que tienen un acompañamiento y tienen un gas asociado, rico, en este caso. Sino que también hay un trabajo de eficiencia, de perfeccionamiento, de metodología que consiste en reducir permanentemente los costos basados en una mayor eficiencia, incorporación tecnológica, aprendizaje sobre otros países y otras empresas, que afortunadamente las tenemos en Argentina”.

En ese sentido, sostuvo que el país logró acortar distancias con potencias energéticas: “Trayendo ese conocimiento haciendo una extrapolación directa de lo que ocurre en países donde llevaban años de ventaja y hoy podemos decir que estamos a la par”.

El petróleo de Vaca Muerta podría llevar a la Argentina al récord de 1 millón de barriles exportados en 2026.

Y concluyó: “Usufructuando de un subsuelo que es claramente competitivo y nos está permitiendo con esta resiliencia basada en eficiencia, decir que el riesgo es mínimo”.

Sin embargo, planteó que el principal desafío no es geológico ni productivo: “Creo que el foco más importante es el desarrollo de la infraestructura y ahí es donde está el desafío, para no llamarlo riesgo”.

En esa línea, detalló: “Es en el desarrollo de la infraestructura en tiempo, forma y agilidad que permita, principalmente, poder llegar a las fuentes de exportación para con ello incrementar fuertemente las exportaciones principales y acompañar en esas exportaciones principales durante el gran crecimiento, la triplicación técnica de la producción de GLP”.

Mercados, precios y estrategia global

Otro de los ejes abordados fue la volatilidad de precios, la estacionalidad y la diversificación de mercados. Allí, Martín señaló: “Desde mi punto de vista va a ser un trade-off entre lo que la región necesita y lo que el mundo necesita”.

Sobre la demanda internacional, explicó: “La demanda en el caso de China, de India, configurado como grandes consumidores a nivel mundial de este producto, también va a generar cercanías comerciales que van a propiciar una demanda desde lo que vamos a exportar hacia regiones o países asiáticos”.

También consideró otras regiones: “Por supuesto que en África también hay un lugar para poder hacerlo, pero creo que el gran driver, el gran consumidor, que hoy lo es y a futuro también lo va a seguir siendo, creo que va a generar una tensión sana entre la demanda extrazonas, extraregional y la regional”.

El stand de YPF es uno de los más destacados del 39° Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP).

En cuanto al vínculo regional, destacó el rol del Mercosur: “Por similitudes geográficas, casi idiomáticas, relacionamiento comercial, entendimiento con relaciones que también nos vincula con el presente en materia comercial con los países que integramos por caso en Mercosur”.

Además, planteó posibles cambios en el mapa de proveedores: “Yo creo que también va a haber una necesaria alianza que tiene que ver con el relacionamiento personal, empresarial, que va a fomentar que la sustitución de lo que viene desde Estados Unidos, por caso, va a generar un pensamiento mayoritario hacia lo que es la exportación de Argentina”.

No obstante, evitó hablar de reemplazos totales: “No creo que haya un completo desplazamiento. Si uno me pregunta por qué no lo haría, es porque creo que siempre hay que tener las opciones abiertas”. En ese sentido, introdujo una mirada estratégica sobre el abastecimiento energético global: “Creo que hay que plantearse desde que uno exporta a lo que también los que importan necesitan visualizar”.

Martín introdujo una mirada estratégica sobre el abastecimiento energético global: “Creo que hay que plantearse desde que uno exporta a lo que también los que importan necesitan visualizar”.

Y agregó: “¿Cuánto de lo que importo depende de una región, de un puerto particular o específico? Y creo que esa diversificación de abastecimiento ya deja de ser solamente comercial. Empieza a ser una decisión estratégica basada en distintos factores, entre ellos la conflictividad, la disponibilidad por motivos climáticos”.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de depender de un único proveedor: “Creo que hay una serie de factores que cuando uno se plantea, si soy un importador, ¿qué voy a emplear como parámetro para asegurarme el abastecimiento? Creo que hay que colocar las intenciones y esas capacidades en distintas canastas”.

Y concluyó: “Quedarse con una sola, hoy lo ve el mundo, muchos países dependiendo solo, en el caso del petróleo crudo mayoritariamente de una única región, puede originarte un problema de exposición que creo que es un aprendizaje que no solamente va a quedar para quienes dependen del crudo proveniente del Golfo, creo que también se va a expandir en una lección aprendida de la industria en ¿cuáles son tus fuentes confiables de abastecimiento y cómo poder sortear eventualidades para que tu dependencia sobre ese fluido no sea extrema, sino que esté bien diversificada?”.