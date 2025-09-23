Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), desaparecidas desde el 19 de septiembre en La Matanza, continúa, mientras sus familiares sostienen que los celulares permanecen apagados.

Las jóvenes fueron vistas el viernes por la noche al salir de sus viviendas en el Complejo 17 de Camino de Cintura, con rumbo a una estación de YPF ubicada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano.

La causa, a cargo de la UFI Descentralizada N°2 de La Matanza, avanza con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de Verri, Del Castillo y Gutiérrez, así como de indagar posibles vínculos con un trabajo en el que cada una iba a recibir 300 dólares.

Los denunciantes señalaron que sus hijas ejercían prostitución de manera habitual en el barrio porteño de Flores, razón por la cual los investigadores buscan determinar si las desapariciones están relacionadas con el presunto delito de trata de personas.

En este contexto, los familiares insisten en que los celulares siguen apagados y solicitan que continúe la difusión de las imágenes de las chicas para ayudar a localizarlas.

Actualmente, se revisan cámaras de seguridad de la zona, se realizan rastrillajes y se intenta peritar los registros telefónicos. En caso de tener información de las jóvenes, se pide comunicarse de inmediata al 911.