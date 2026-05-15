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Salta vive horas de enorme tristeza tras el arribo de los restos de Franco Gómez y Jorge Valconte, los jóvenes salteños que perdieron la vida en la trágica explosión ocurrida en la localidad de Perito Moreno, en Santa Cruz.

Los cuerpos llegaron este viernes a las 10:15 en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y posteriormente fueron trasladados a los domicilios de sus familias, donde son velados por familiares, amigos y vecinos que se acercan para darles el último adiós.

La espera por la llegada de los féretros mantuvo en vilo durante las últimas horas a toda la comunidad salteña, profundamente conmocionada por la tragedia que golpeó a varias familias.

Uno de los momentos más dramáticos se vivió tras el arribo del féretro de Jorge Valconte. Según informó el medio local Que Pasa Salta, su madre sufrió una descompensación y debió ser trasladada de urgencia a un hospital. El velorio se desarrolla en el domicilio familiar, en medio de escenas de profundo dolor.

Familiares, amigos y vecinos despiden a Jorge Valconte, cuyos restos son velados en su domicilio. FOTO: QUÉ PASA SALTA

El desgarrador relato del personal de salud

Con el correr de las horas también se conocieron testimonios estremecedores sobre lo ocurrido durante la emergencia en Santa Cruz. Integrantes del personal sanitario de Perito Moreno debieron asistir a las víctimas sin saber inicialmente que entre los heridos y fallecidos estaban sus propios familiares.

“Dos compañeras enfermeras han sufrido la pérdida de su pareja, de su hermano y otra compañera la de su bebé”, expresó conmovida la secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio.

Una de las trabajadoras de la salud perdió en el acto a su esposo, Jorge Valconte, y a su hermano, Franco Gómez, mientras que su hijo continúa internado luchando por su vida.

“Éramos todo el equipo de salud tratando de dar una mano a los chicos, sobre todo a los menores, que es lo que a uno como madre más golpea”, relató una colega del hospital distrital.

El impacto emocional sobre quienes participaron del operativo fue devastador. “No dormimos todavía, fue caótico; lo que yo vi no pensé verlo en mi vida”, expresó otra trabajadora sanitaria.

Demoras en el traslado de los cuerpos

El operativo para trasladar los restos hacia Salta sufrió demoras debido a inconvenientes con las aeronaves disponibles en Comodoro Rivadavia.

Fuentes oficiales explicaron que los aviones no contaban inicialmente con el espacio suficiente para transportar los féretros, por lo que recién durante la noche se pudo concretar el viaje hacia la provincia.

La tragedia ocurrida en Perito Moreno continúa generando conmoción tanto en la Patagonia como en Salta, donde familiares y amigos despiden a las víctimas en medio de un profundo dolor colectivo.