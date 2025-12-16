Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El fiscal de estado de Chubut, Andrés Meiszner, quedó al frente de la administración de la exAlpesca de Puerto Madryn, cuya explotación retornó a Red Chamber, la empresa norteamericana que había sido desplazada a mediados de este año debido a incumplimientos contractuales.

Según informó el diario Crónica de Comodoro Rivadavia, el gobernador Ignacio Torres firmó el decreto N° 1390, del 7 de noviembre pasado, publicado en el Boletín Oficial este lunes, por el cual desplaza a la Secretaría de Pesca, que conduce Andrés Arbeletche, en la administración de la exAlpesca, y designa en su reemplazo a la Fiscalía de Estado, a cargo de Meiszner.

La planta de la ex Alpesca fue regresada a Red Chamber Argentina.

Además, el decreto deja sin efecto la designación de Matías Miranda como integrante del Comité de Administración y designa en reemplazo a Ana Laura Aguilera, Santiago Ramírez y a Magalí Yanguela.

A mediados de este año, el gobierno dio por extinguido el contrato con Red Chamber, después de una década, esgrimiendo incumplimientos con el pago del canon, la explotación la planta y otras irregularidades.

Andrés Meiszner, a cargo de la Fiscalía de Estado.

La rescisión del contrato la resolvió el secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, luego de ordenar una auditoría en la pesquera de Puerto Madryn, que arrojó toda clase de inconsistencias. En lugar de esta desembarcó el grupo español Profand, con la pesquera Puerto Deseado, que llegó a tomar posesión de los bienes de la pesquera de Madryn.

La salida de Red Chamber de la Argentina, una empresa norteamericana, desató un conflicto que trepó la agenda del presidente Milei con Donald Trump.

El grupo empresario llevó el reclamo a los tribunales y también denunció irregularidades en los Estados Unidos. El nombre de Meiszner –ahora a cargo de la ex Alpesca- apareció vinculado en esa presentación.

El 5 de septiembre Ignacio Torres firma el decreto 1051 dando por extinguido el contrato con RCA por los activos de la ex Alpesca.

El gobierno provincial, después de varias idas y venidas, restituyó los bienes de la exAlpesca a Red Chamber y la firma norteamericana ratificó su decisión de seguir invirtiendo en Chubut.

Meiszner, a partir de esta semana, queda a cargo como máximo responsable de los bienes de la exAlpesca, cuya explotación tiene a cargo Red Chamber, con un comité de administración renovado.