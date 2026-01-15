Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de una larga espera y tras meses de avances administrativos y técnicos, el Hospital de Luján de Cuyo da un paso decisivo hacia su puesta en funcionamiento.

Este jueves, el Gobierno de Mendoza anunció oficialmente el inicio de la atención ambulatoria del establecimiento, uno de los primeros hospitales públicos del país gestionados bajo un esquema de articulación público – privada, cuya operación estará a cargo de Hogar Salud S.A., de RED BASA, la red prestacional más grande de la Argentina, perteneciente al GRUPO OLMOS.

La atención comenzará el 1 de febrero de 2026 y marcará el inicio operativo de un proyecto que combina financiamiento estatal y gestión privada, garantizando el acceso universal a la salud y fortaleciendo la capacidad del sistema público.

Alfredo Cornejo, Gobernador de la Provincia de Mendoza; Cdor. Raúl Olmos, presidente del GRUPO OLMOS y Olga Aguilera, presidenta de Hogar Salud S.A. Durante la firma también estuvo Hebe Casado, vicegobernadora.

De la planificación a la atención concreta

El anuncio representa la continuidad de un proceso iniciado en 2025, cuando el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, formalizó la concesión del hospital mediante el Decreto 2317, adjudicando a Hogar Salud S.A. la finalización de la obra, el equipamiento y la gestión del establecimiento por un plazo de 15 años, con una inversión comprometida superior a 5.122 millones de pesos.

En ese marco, autoridades de RED BASA, Hogar Salud y el Ministerio de Salud de Mendoza realizaron distintas instancias de recorridas técnicas por el predio, dando inicio a un proyecto que desde hoy comienza a traducirse en atención médica efectiva para la comunidad de Luján de Cuyo.

Un modelo de articulación público-privada

El Hospital de Luján de Cuyo se inscribe entre los primeros proyectos hospitalarios del país desarrollados bajo un esquema público-privado, un modelo que busca fortalecer el sistema público mediante una gestión profesionalizada, sin resignar el control estatal ni el acceso equitativo a los servicios de salud.

La gestión estará a cargo de Hogar Salud S.A., de RED BASA, perteneciente al GRUPO OLMOS, con más de 20 años de trayectoria en la administración de servicios de salud en todo el territorio nacional.

Cdor. Raúl Olmos, presidente de GRUPO OLMOS; Dra. Andrea Falugi, directora Médica Nacional de RED BASA; Dra. Teresita Iturburu, directora de Relaciones Institucionales de RED BASA; el Ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero; Ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema; Intendente de la Municipalidad de Luján Cuyo, Esteban Allasino; junto al equipo del nuevo Hospital de Luján de Cuyo.

Atención para todos, con o sin obra social

El hospital atenderá tanto a personas con obra social como a quienes dependen exclusivamente del sistema público.

En el primer caso, la prestación será facturada directamente a las coberturas médicas. Para quienes no cuenten con obra social, la Provincia asumirá el costo de la atención, garantizando que nadie quede excluido del sistema.

El contrato establece que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital estará destinada a pacientes del sistema público exclusivo, financiados a través del esquema de pago por prestación, según el nomenclador del Ente de Recuperación de Fondos (Reforsal).

Inicio de la atención ambulatoria

Desde el 1 de febrero de 2026, el Hospital de Luján comenzará a brindar atención ambulatoria en las siguientes especialidades:

Clínica médica de adultos

Medicina familiar

Pediatría

Neumonología pediátrica

Ginecología

Obstetricia

Urología

Traumatología

Cardiología

Psicología

Enfermería y prácticas ambulatorias

Además, se mantendrá el plan de vacunación oficial de la Provincia de Mendoza, integrando al hospital a la red pública existente.

La obra y las próximas etapas

El desarrollo del hospital se ejecuta en tres etapas. La obra completa deberá finalizar en un plazo total de 18 meses, momento en el cual se incorporarán los servicios de guardia, internación y quirófanos, orientados principalmente a cirugías ambulatorias.

Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación; Cdor. Raúl Olmos, presidente de GRUPO OLMOS y la Dra. Andrea Falugi, directora Médica Nacional de RED BASA

Durante los 15 años de concesión, Hogar Salud S.A. será responsable del mantenimiento integral del edificio y de la gestión de los servicios sanitarios, bajo supervisión permanente del Estado provincial.

Un acto con presencia nacional

El anuncio oficial se realizó este jueves 15 de enero e incluyó una recorrida por las instalaciones y la firma del acta de entrega de posesión del hospital.

El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, el ministro del Interior Diego Santilli, el ministro de Salud de Mendoza Rodolfo Montero y el contador Raúl Olmos, presidente del GRUPO OLMOS.

“Para el GRUPO OLMOS, este proyecto representa la posibilidad de poner más de dos décadas de experiencia en gestión sanitaria al servicio de un hospital público”, señaló Raúl Olmos.

Un punto de inflexión para la salud pública

Con el inicio de la atención ambulatoria del Hospital de Luján de Cuyo, Mendoza no solo pone en marcha un nuevo hospital: consolida una experiencia de articulación público-privada que busca ampliar capacidades, mejorar la gestión y garantizar el acceso a la salud.

En ese camino, el GRUPO OLMOS asume el desafío de transformar experiencia en servicio y gestión en resultados concretos, bajo una convicción que atraviesa su historia: construyendo un futuro mejor.