SE LLEVARON HASTA LA ALIANZA DE SU PADRE

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La casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue blanco de un importante robo durante la noche del viernes. Un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad ubicada en la zona de Don Bosco y desvalijó la vivienda mientras no había nadie en el lugar.

Los ladrones rompieron uno de los ventanales para entrar y recorrieron distintos sectores de la casa en busca de objetos de valor. Entre los elementos sustraídos figuran trofeos, medallas, raquetas, camisetas, joyas, relojes y pertenencias personales del exdeportista.

Quien descubrió el hecho fue Patricia Lucas, madre del extenista, al regresar al domicilio y encontrar un importante desorden junto con daños provocados por los delincuentes. Inmediatamente dio aviso a la Policía.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron peritajes en la vivienda y desplegaron un operativo en la zona para intentar identificar a los responsables y recuperar los objetos robados. Hasta el momento no se informaron detenciones.

Sospechan que actuaron con información previa

De acuerdo a los primeros datos extraoficiales, los delincuentes habrían contado con información previa tanto sobre la ausencia de personas en la propiedad como sobre los objetos de valor que había dentro de la casa.

Las fuentes señalaron que los asaltantes se tomaron el tiempo necesario para revisar distintos ambientes y seleccionar elementos especialmente vinculados a la carrera deportiva de Del Potro.

Además de trofeos y recuerdos deportivos, también trascendió el robo de una alianza que pertenecía al padre del extenista, un objeto de fuerte valor afectivo para la familia.

Del Potro continúa ligado al tenis

Aunque se encuentra alejado de la competencia profesional debido a los problemas físicos que marcaron el tramo final de su carrera, Juan Martín del Potro continúa vinculado al tenis a través de distintas actividades relacionadas con el desarrollo de jóvenes jugadores.

Actualmente participa como embajador de Roland Garros Junior, donde acompaña y promueve el crecimiento de nuevas generaciones dentro del deporte.