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La confirmación de un caso positivo de triquinosis en la localidad cordillerana de El Hoyo encendió la alarma entre las autoridades sanitarias y profesionales vinculados a la salud animal, quienes emitieron una serie de recomendaciones urgentes para prevenir nuevos contagios.

La principal preocupación está centrada en la circulación y el consumo de carne de cerdo y chacinados elaborados sin controles sanitarios, especialmente aquellos de origen informal o comercializados sin certificación bromatológica.

Según indicaron los especialistas, la triquinosis es una enfermedad parasitaria que se transmite principalmente por el consumo de carne infectada mal cocida o productos derivados del cerdo elaborados artesanalmente sin análisis previos. Entre los alimentos de mayor riesgo mencionaron salamines, longanizas, panceta, jamón crudo y otros embutidos caseros.

Consumo de embutidos caseros

Tras la detección del caso, profesionales veterinarios insistieron en que el único método confiable para determinar si una carne está infectada es el análisis de laboratorio realizado antes de la elaboración o comercialización de los productos.

En ese contexto, recomendaron a la comunidad comprar únicamente alimentos provenientes de establecimientos habilitados y con procedencia segura, verificando siempre que cuenten con los controles y certificaciones correspondientes.

Además, remarcaron que la cocción incompleta de la carne no siempre elimina completamente el riesgo de contagio, motivo por el cual insistieron en extremar los cuidados con productos de elaboración casera o venta callejera.

“Recomendamos adquirir únicamente productos habilitados y con procedencia segura”, reiteraron los profesionales al reforzar las medidas preventivas luego de la aparición del caso positivo en El Hoyo.

Cuáles son los síntomas de la triquinosis

Los especialistas explicaron que la triquinosis puede presentar distintos síntomas dependiendo del grado de infección. Entre los más frecuentes se encuentran fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón facial y un fuerte cansancio físico.

Sin embargo, advirtieron que en cuadros severos la enfermedad puede derivar en complicaciones cardíacas o neurológicas, por lo que la detección temprana y la atención médica inmediata son fundamentales.

La advertencia también alcanzó a productores familiares y elaboradores artesanales de alimentos derivados del cerdo, a quienes se les recordó la importancia de realizar los controles sanitarios correspondientes antes de fabricar o comercializar cualquier producto.

Prevención

Desde el sector veterinario insistieron en que la prevención continúa siendo la herramienta más efectiva para evitar brotes de esta enfermedad, que sigue representando un riesgo sanitario en distintas regiones del país.

En ese sentido, recomendaron evitar el consumo de alimentos de dudosa procedencia y recordaron que los análisis bromatológicos son indispensables para garantizar que la carne y los embutidos sean seguros para la población.

La detección del caso positivo en El Hoyo volvió a poner el foco sobre la necesidad de reforzar los controles y la conciencia comunitaria respecto de una enfermedad que puede prevenirse si se respetan las medidas sanitarias adecuadas.