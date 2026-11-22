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Una nueva variante del coronavirus fue detectada en Argentina. Se trata de PJ.2.1, un sublinaje de Ómicron que fue identificado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en tres pacientes internados en centros de salud de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El hallazgo fue realizado por el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Molecular, de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Las muestras analizadas correspondían a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. En los tres casos se confirmó la presencia del nuevo linaje.

PJ.2.1 desciende de JN.1, una de las ramas de Ómicron, y presenta 25 modificaciones genéticas respecto de su antecesora. Debido al incremento de su proporción entre las secuencias detectadas en diferentes regiones del mundo, la OMS la incorporó a su listado de variantes bajo vigilancia.

Por qué la nueva variante PJ.2.1 podría ser más contagiosa

Una de las principales características que estudian los investigadores es la capacidad de PJ.2.1 para unirse al receptor ACE2, una proteína presente en las células humanas que el coronavirus utiliza como puerta de entrada al organismo.

Los estudios de laboratorio detectaron una mayor capacidad de unión a este receptor en comparación con algunas variantes contemporáneas. Esta particularidad podría favorecer la propagación del virus, aunque no demuestra por sí sola que PJ.2.1 tenga una mayor transmisibilidad entre personas.

La viróloga Paola Resende, integrante del Grupo Asesor Técnico de la OMS sobre la Evolución de los Virus, señaló que las mutaciones de este sublinaje aumentan su afinidad por los receptores de las células humanas y podrían contribuir a una mayor capacidad de transmisión.

Sin embargo, todavía se necesitan investigaciones epidemiológicas para determinar si esa ventaja observada en laboratorio se traduce en un aumento efectivo de los contagios.

¿Funcionan las vacunas contra la nueva variante PJ.2.1 del Covid?

En su evaluación de riesgo publicada el 19 de noviembre de 2026, la Organización Mundial de la Salud consideró que el riesgo adicional de PJ.2.1 para la salud pública mundial es bajo, aunque aclaró que el nivel de confianza de esa evaluación es limitado.

Por el momento, no existen suficientes datos clínicos comparativos para establecer si esta variante provoca cuadros más graves, un incremento de las hospitalizaciones o una mayor cantidad de muertes respecto de otros linajes del coronavirus.

En relación con las vacunas, los ensayos de laboratorio mostraron que los anticuerpos generados por personas inmunizadas con formulaciones adaptadas a variantes anteriores, como LP.8.1 y XFG, lograron neutralizar PJ.2.1.

Los resultados son una señal de que las defensas inmunitarias conservan capacidad de respuesta frente al nuevo sublinaje. No obstante, estos experimentos no permiten determinar por sí solos qué nivel de protección ofrecen las vacunas para prevenir las infecciones o evitar complicaciones graves.

Cuáles son los síntomas de PJ.2.1 y cómo prevenir el contagio

Hasta el momento, no se identificó un conjunto de síntomas específico que permita distinguir a PJ.2.1 de otras variantes del Covid-19. Las manifestaciones conocidas continúan siendo las habituales de las infecciones por coronavirus.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre.

Tos.

Dolor de garganta.

Congestión nasal.

Secreción nasal.

Malestar general.

Ante la circulación de nuevos linajes, las autoridades sanitarias recomiendan mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, como los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas y quienes presentan enfermedades preexistentes.

También se aconseja ventilar los ambientes, mantener una adecuada higiene de manos y evitar el contacto estrecho con personas vulnerables cuando aparecen síntomas respiratorios.

La detección de PJ.2.1 en Argentina refuerza la importancia de la vigilancia genómica para identificar cambios en la circulación del coronavirus. Aunque su posible ventaja de transmisión continúa bajo estudio, la evaluación internacional disponible no indica, por ahora, un aumento del riesgo de enfermedad grave.