El hallazgo de los cuerpos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez generó un profundo impacto en la comunidad. Según la investigación, las víctimas fueron privadas de su libertad y asesinadas de manera premeditada por una organización liderada por Lázaro Víctor Sotacuro, en hechos que combinan alevosía, ensañamiento y violencia de género.

La propiedad donde se encontraron los cuerpos y las evidencias revelan un crimen organizado y planificado, lo que llevó al fiscal a agravar las imputaciones de todos los involucrados y a solicitar su prisión preventiva.

Arresto en Buenos Aires

En la madrugada de este viernes, la policía detuvo a Mónica Débora Mujica, esposa de Sotacuro, en la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas. La captura de Mujica se suma a una serie de detenciones vinculadas a la banda responsable del triple asesinato, consolidando avances significativos en la causa.

Fiscal pide prisiones preventivas y traspaso al fuero federal

El fiscal Adrián Arribas solicitó la prisión preventiva de todos los detenidos y el traslado de la causa al fuero federal. Entre los apresados se encuentran:

Lázaro Víctor Sotacuro, líder de la banda.

Celeste Magalí Guerrero y su pareja Miguel Silva, propietarios del inmueble donde fueron encontrados los cuerpos.

Daniela Ibarra, sorprendida lavando manchas de sangre junto a Maximiliano Parra.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro, vinculada al vehículo de apoyo.

Matías Agustín Ozorio, capturado en Perú.

Las imputaciones fueron agravadas y abarcan delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio agravado, con distintos agravantes según la participación de cada acusado.

Detalles de las imputaciones

El fiscal clasificó los cargos de la siguiente manera: Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio: privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidio agravado por concurso premeditado, alevosía, ensañamiento, violencia de género y criminis causa (tres hechos).

Guerrero, Ibáñez y Ibarra: mantienen imputaciones por privación ilegal de la libertad y homicidio agravado en las mismas condiciones, sin el agravante de violencia de género.

Investigación continúa

La investigación del triple crimen sigue bajo jurisdicción federal. La detención de Mónica Débora Mujica marca un paso clave para desarticular la red criminal detrás de los asesinatos de Morena, Brenda y Lara, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas y tomando medidas contra los restantes implicados.