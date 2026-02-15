Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una pareja de presuntos “dealers”, ambos de 30 años, fue detenida en las últimas horas en la zona del puerto de Mar del Plata cuando transportaban droga para la venta en una bicicleta y un monopatín. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina y de la comisaría tercera, en el marco de recorridas preventivas.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se concretó en la intersección de avenida de los Trabajadores y Ayolas, donde los uniformados interceptaron a la pareja durante tareas de patrullaje conjunto.

Al realizar la requisa, los agentes constataron que dentro de una mochila transportaban 49 envoltorios de clorhidrato de cocaína y una piedra de la misma sustancia. El peso total incautado fue de 175,5 gramos de cocaína. Además, hallaron 18,2 gramos de marihuana.

Secuestro de dinero, celulares y los vehículos

En el procedimiento también se secuestraron más de 200 mil pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares, una bicicleta y un monopatín, elementos que habrían sido utilizados para el traslado y presunta comercialización de los estupefacientes.

Desde la fiscalía de Estupefacientes se dispuso la notificación de la causa penal a ambos implicados y su posterior traslado a Tribunales para prestar declaración en el marco de la investigación por infracción a la Ley de Drogas.