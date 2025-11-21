Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cada 21 de noviembre se celebra en Argentina el Día de la Enfermería, una fecha que honra el aporte esencial de enfermeras y enfermeros en hospitales, clínicas, centros de salud y comunidades de todo el país. La jornada recuerda la figura de Cecilia Grierson, pionera de la enfermería profesional y primera presidenta de la Asociación Nacional de Enfermería, cuyo legado marcó la historia sanitaria argentina.

El origen del Día de la Enfermería en Argentina

La conmemoración se estableció a partir de la creación de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Enfermería, que eligió el 21 de noviembre para reconocer no solo el rol de Grierson, sino también para destacar el avance en la formación y profesionalización del sector.

Esta fecha busca visibilizar la importancia académica, ética y social de la enfermería como una disciplina central del sistema de salud. A lo largo de los años, el reconocimiento se consolidó como un llamado a fortalecer la profesión y a jerarquizar las condiciones laborales de quienes la ejercen.

La enfermería, un pilar del sistema de salud

El Día de la Enfermería pone en foco el trabajo cotidiano que miles de profesionales realizan en todo el país. Su tarea abarca múltiples niveles de atención:

Asistencia directa al paciente, desde consultas primarias hasta cuidados críticos.

Acompañamiento emocional en momentos de vulnerabilidad.

Prevención y educación para la salud, claves para la comunidad.

Trabajo interdisciplinario en equipos médicos para garantizar una atención integral.

La presencia constante de enfermeras y enfermeros representa cuidado, contención y compromiso, especialmente en contextos críticos como emergencias sanitarias o desastres naturales.

Reconocimiento y desafíos para el sector

Cada año, el Ministerio de Salud impulsa actividades, jornadas de capacitación y campañas para resaltar la labor de la enfermería y promover que nuevas generaciones se formen en esta profesión indispensable.

Además del homenaje, la jornada del 21 de noviembre abre el debate sobre temas clave para el sector:

La necesidad de mejorar las condiciones laborales.

La importancia de la capacitación continua.

El acceso a mayores oportunidades de desarrollo profesional.

La urgencia de fortalecer los equipos de salud en todo el territorio.

Un homenaje al presente y al futuro de la enfermería argentina

Este Día de la Enfermería es una oportunidad para celebrar el compromiso que sostiene diariamente el sistema sanitario y, al mismo tiempo, reafirmar la importancia de jerarquizar la profesión. El legado de Cecilia Grierson continúa vigente en cada enfermera y enfermero que elige esta vocación de servicio, tan esencial para la salud pública y para la vida de millones de personas en Argentina.

En este 21 de noviembre, el reconocimiento no solo es histórico: es también una mirada hacia el futuro, con el compromiso de seguir construyendo una enfermería fuerte, valorada y protagonista del cuidado integral de la sociedad.