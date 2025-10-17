Día de la Lealtad Peronista: el PJ se moviliza a la casa de Cristina Kirchner Todas las facciones de Fuerza Patria se congregan en el barrio porteño de Constitución. “Liberamos a Perón, liberemos a Cristina” es la consigna de este año

Este viernes 17 de octubre se conmemora el Día de la Lealtad Peronista, una jornada que la oposición recuerda como aquel día histórico que dio inicio al peronismo como movimiento político. Este año, el Partido Justicialista (PJ) organizó una caravana hacia San José 1111, lugar en donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria por haber sido condenada en la causa Vialidad.

En el 80° aniversario de la gran caravana de argentinos que obligó la liberación de Juan Domingo Perón, el PJ convocó “al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación pública”.

A qué hora es la marcha por el Día de la Lealtad

La caravana tiene tres puntos de encuentro: la estación de trenes de Retiro, Plaza Constitución y estación Once. Todas con cita a las 16:00. Desde allí, las columnas caminarán hacia el domicilio de Fernández de Kirchner en Constitución para congregarse a las 17:00.