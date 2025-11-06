Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pese al cierre de sucursales, los canales digitales continuarán operativos. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos, inversiones y consultas a través del homebanking y las aplicaciones móviles de cada entidad. También funcionarán con normalidad los cajeros automáticos y las extracciones de efectivo en comercios habilitados, como supermercados y farmacias.

Las operaciones con vencimiento programado para este jueves se procesarán el próximo día hábil, por lo que se recomienda anticipar o reprogramar trámites presenciales.

Servicios disponibles durante el feriado

Homebanking y apps móviles: habilitadas para transferencias, pagos, inversiones y consultas.

Cajeros automáticos: operativos para extracciones y operaciones básicas.

Extracciones en comercios: disponibles en supermercados y farmacias adheridas.

Por qué se celebra el Día del Bancario

La fecha conmemora la creación de la Asociación Bancaria, el gremio que agrupa a los trabajadores del sector. El convenio colectivo establece que el día debe considerarse feriado nacional, garantizando descanso y beneficios especiales.

Además del día libre, los empleados bancarios reciben un bono extraordinario, que este año fue fijado en $1.708.032,46, según la última actualización salarial.

El origen de la conmemoración se remonta a 1919, cuando se produjo la primera huelga de empleados bancarios en el Banco Provincia, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Esa protesta derivó en la posterior organización sindical del sector.