Pese al cierre de sucursales, los canales digitales continuarán operativos. Los usuarios podrán realizar transferencias, pagos, inversiones y consultas a través del homebanking y las aplicaciones móviles de cada entidad. También funcionarán con normalidad los cajeros automáticos y las extracciones de efectivo en comercios habilitados, como supermercados y farmacias.
Las operaciones con vencimiento programado para este jueves se procesarán el próximo día hábil, por lo que se recomienda anticipar o reprogramar trámites presenciales.
Servicios disponibles durante el feriado
- Homebanking y apps móviles: habilitadas para transferencias, pagos, inversiones y consultas.
- Cajeros automáticos: operativos para extracciones y operaciones básicas.
- Extracciones en comercios: disponibles en supermercados y farmacias adheridas.
Por qué se celebra el Día del Bancario
La fecha conmemora la creación de la Asociación Bancaria, el gremio que agrupa a los trabajadores del sector. El convenio colectivo establece que el día debe considerarse feriado nacional, garantizando descanso y beneficios especiales.
Además del día libre, los empleados bancarios reciben un bono extraordinario, que este año fue fijado en $1.708.032,46, según la última actualización salarial.
El origen de la conmemoración se remonta a 1919, cuando se produjo la primera huelga de empleados bancarios en el Banco Provincia, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Esa protesta derivó en la posterior organización sindical del sector.
