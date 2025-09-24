Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El origen del Día del Colectivero

El Día del Colectivero se celebra cada 24 de septiembre en Argentina, en reconocimiento a todas las personas que trabajan en el transporte público. Esta fecha recuerda el primer viaje en colectivo realizado en el país, el 24 de septiembre de 1928.

La efeméride fue establecida oficialmente en 2004 mediante la Ley 1475 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), promovida por el gremio de taxistas. La iniciativa buscaba destacar la labor de quienes forman parte de esta actividad y reconocer la historia de este medio de transporte esencial.

El primer viaje en colectivo en Argentina

Durante la década de 1920, la Argentina atravesaba dificultades económicas a raíz de la Gran Depresión. Los taxistas idearon un sistema de viajes compartidos llamado “auto-colectivo”, que permitía a varias personas viajar juntas y reducir el costo individual del pasaje. Cada vehículo podía transportar hasta cinco pasajeros, con una tarifa de 10 centavos por persona.

El primer recorrido comenzó en Primera Junta, en el barrio de Caballito, pasó por Plaza Flores, Lacarra y Rivadavia, y finalizó en la estación de Floresta. El servicio fue un éxito inmediato y, poco tiempo después, se incorporaron nuevas rutas y vehículos, creando la línea N° 8, que conectaba Nazca y Rivadavia con Plaza de Mayo.

Uno de los primeros auto-colectivos que existió en el país.

En 1931, se diseñaron los primeros colectivos de mayor capacidad, que inicialmente transportaban 10 pasajeros y luego aumentaron hasta 40. Durante estos años, la línea N° 26 se destacó por su popularidad, con un recorrido desde Parque Chacabuco hasta el Correo Central. En aquel entonces, el pago se realizaba al descender del vehículo, a diferencia de la actualidad.

Así se veían los primeros colectivos.

El colectivo en la actualidad

Hoy, Argentina cuenta con más de 380 líneas de colectivo distribuidas en todo el país. De ellas, 336 corresponden a servicios urbanos, interurbanos, semirrápidos y por autopista dentro del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires circulan 31 líneas exclusivamente urbanas.

El transporte público ha evolucionado con vehículos de mayor capacidad, colectivos dobles y diseños accesibles para personas con movilidad reducida, manteniendo su rol esencial para la vida cotidiana de millones de argentinos.