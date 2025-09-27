Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un feriado sectorial que cambia de día

Un feriado sectorial, no decretado por el presidente Javier Milei, tiene el potencial de bajar las persianas de la mayoría de los comercios del país la próxima semana. Se trata del Día del Empleado de Comercio, establecido por la Ley 26.541, que otorga a los trabajadores del rubro un día de descanso con carácter de feriado nacional.

Este año, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, acordó con las cámaras empresarias trasladar la jornada para facilitar un fin de semana largo, aunque con excepciones según el tipo de actividad.

¿Cuándo se celebra este año?

Aunque la fecha original es el viernes 26 de septiembre, el feriado fue trasladado al lunes 29 de septiembre para la mayoría de los empleados del país. Esto implica que supermercados, tiendas de ropa, shoppings y mayoristas funcionarán con horarios especiales o directamente no abrirán sus puertas ese día.

Excepción importante: Los trabajadores de Call Centers (encuadrados bajo el convenio CCT 781/20) no trasladan su feriado. Ellos ya descansaron el viernes 26 de septiembre.

Pago y condiciones laborales

La ley es clara respecto al pago de esta jornada:

Si el empleado no trabaja: cobra su salario normal, sin descuentos.

Si el empleado trabaja: debe percibir el doble de su salario por ese día.

No se puede compensar con un franco. El pago doble es obligatorio si se presta servicio durante el feriado. Los sindicatos estarán atentos para garantizar que se cumpla la normativa.

Río Gallegos ya celebró su feriado

En Río Gallegos, la situación es distinta: los comercios ya cerraron el viernes 26 de septiembre, día en que se celebró efectivamente el Día del Empleado de Comercio. Los trabajadores ya disfrutaron su descanso junto a sus compañeros y familias, por lo que no habrá cambios ni cierres adicionales el lunes. A diferencia de otras ciudades del país, donde el feriado se traslada al lunes 29, en Río Gallegos ya se aplicó en su fecha original. Por lo tanto, los comercios funcionarán con normalidad el lunes.