El 12 de octubre se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, anteriormente conocido como Día de la Raza. Este día conmemora el encuentro de dos mundos y culturas tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. El Gobierno nacional decidió trasladar este feriado al viernes 10 de octubre para generar un fin de semana largo que impulse el turismo y el consumo en sectores clave de la economía.

Según la nueva normativa, el feriado del 12 de octubre se trasladará al viernes 10, generando un fin de semana largo que se sumará al sábado y domingo. El viernes 10 será un feriado nacional en conmemoración del Día de la Raza, que originalmente se celebra el 12 de octubre.

La jornada del viernes 10 tendrá la misma validez legal que cualquier otro feriado, al reemplazar al domingo 12, y será de descanso obligatorio en todo el territorio nacional. La Ley 20.744, conocida como Ley de Contrato de Trabajo, establece que los feriados nacionales se rigen por las mismas normas que el descanso dominical, lo que significa que quienes trabajen ese día tendrán derecho a cobrar el doble de su salario diario habitual.

Oportunidades para el turismo interno

El fin de semana largo del 10 al 13 de octubre representa una excelente ocasión para que los argentinos exploren destinos turísticos nacionales. Desde las playas de la Costa Atlántica hasta las montañas de Mendoza y Neuquén, pasando por los paisajes del noroeste argentino, hay múltiples opciones para todos los gustos. Además, este tipo de feriados contribuye al dinamismo de la economía local, beneficiando a comercios, prestadores de servicios y comunidades turísticas.

El traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre de 2025 crea un fin de semana largo ideal para descansar, viajar o disfrutar de actividades recreativas. Esta medida no solo favorece a los ciudadanos, sino que también impulsa el turismo interno y la economía en diversas regiones del país.