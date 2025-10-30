Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El 30 de octubre de 1983 quedó grabado para siempre en la memoria colectiva de los argentinos. Aquel día, millones de personas salieron a votar en las primeras elecciones libres tras más de siete años de dictadura militar, poniendo fin a uno de los períodos más oscuros de la historia nacional.

El pueblo eligió como presidente a Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), acompañado por Víctor Martínez en la fórmula. Con casi el 52 % de los votos, se impusieron sobre el binomio peronista integrado por Ítalo Luder y Deolindo Bittel. Pero más allá del resultado partidario, la verdadera victoria fue colectiva: la recuperación de la democracia y del Estado de Derecho.

Durante su discurso en la noche de los festejos, Alfonsín expresó: “Ha sido la participación de la ciudadanía argentina en su conjunto lo que ha garantizado que este proceso de democratización culminara con éxito. (…) Este día debe ser reconocido por los argentinos como el día de todos. Hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos”.

La jornada fue celebrada en cada rincón del país, con multitudes que salieron a las calles para festejar el fin de la censura, la persecución y el miedo. En el Obelisco de Buenos Aires, más de un millón y medio de personas se reunieron para cantar, abrazarse y volver a creer en el futuro.

El comienzo de una nueva era

Cinco días después de asumir, el 15 de diciembre de 1983, Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), destinada a investigar los crímenes del terrorismo de Estado. De su trabajo surgió el emblemático informe “Nunca Más”, también conocido como “Informe Sábato”, publicado en 1984.

Ese mismo impulso de justicia llevó al histórico Juicio a las Juntas Militares, uno de los hechos más trascendentes en la historia democrática del país y del mundo, que marcó un precedente en materia de derechos humanos.

El regreso de la democracia también fue el renacer de la vida cultural argentina. Músicos como Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia y Fito Páez simbolizaron el reencuentro del arte con la libertad. El teatro independiente volvió a florecer en espacios como el Café Einstein o el Centro Parakultural, mientras que el cine nacional estrenaba películas comprometidas con la memoria reciente, como Camila y La historia oficial, ganadora del Oscar a Mejor Película Extranjera en 1985.

A 42 años de aquel 30 de octubre de 1983, el país recuerda la elección que marcó el fin de la dictadura, el retorno del voto popular y el comienzo de una etapa de libertad, justicia y esperanza.