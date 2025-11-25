Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El uruguayo Diego García, con paso por Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata y Patronato, recibió este martes una condena de 6 años y 8 meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal contra una jugadora de hockey en 2021, cuando formaba parte del plantel del “Pincha”. Tras conocer la sentencia, el delantero de 28 años se desmayó.

Vinculado actualmente a Peñarol, club al que llegó en enero de esta temporada, García deberá cumplir arresto domiciliario en La Plata y utilizar una tobillera electrónica, debido a que se determinó “falta de peligrosidad”, al menos hasta que la sentencia quede firme. De todas maneras, desde este momento permanecerá bajo custodia.

La lectura del fallo tuvo lugar este mediodía, luego de que el juicio, realizado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, finalizara hace 20 días. El fiscal Lucas Domsky había solicitado una pena de ocho años de prisión efectiva, mientras que la defensa de la víctima reclamaba diez. Los abogados del jugador, en tanto, pedían su absolución por considerarlo inocente.

Diego García, exjugador de Estudiantes de La Plata. (Foto: Prensa Estudiantes).

El episodio que motivó la condena ocurrió durante una fiesta en la que estuvieron presentes otros futbolistas como Nazareno Colombo, de Racing, Luciano Squadrone y Darío Sarmiento, ahora en Tigre, además de miembros del plantel profesional y varias mujeres. Todos declararon, aunque ninguno de los testimonios logró esclarecer lo sucedido.

Entre sus últimas declaraciones públicas, el delantero agradeció a los clubes que le permitieron continuar su carrera, luego de que Estudiantes lo separara semanas después del hecho que llevó a la condena, dictada por el juez Ezequiel Medrano. Tras esa etapa, García pasó por Talleres y Patronato. En 2022, la Justicia de Buenos Aires autorizó su salida al exterior, permitiéndole jugar en Emelec de Ecuador y Liverpool FC Montevideo.

El domingo anterior, fue titular en Peñarol durante el clásico frente a Nacional, que finalizó 2-2. El presidente del club, Ignacio Ruglio, había advertido el martes: “En el momento que la ley lo declare culpable, aunque sea en primera instancia, Peñarol rescinde su contrato“. De esta manera, todo indica que el jugador dejará de formar parte de la institución uruguaya.