La baja de José Luis Espert a su candidatura reconfiguró el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires. Su lugar será ocupado por el legislador del PRO Diego Santilli, quien ahora encabeza la lista de La Libertad Avanza de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En diálogo con Radio Rivadavia, Santilli reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa: “Me toca asumir la responsabilidad. Estaba en tercer lugar, acompañando al Presidente y sus cambios desde el 10 de diciembre”.

El dirigente macrista aseguró que su prioridad es sostener el rumbo del oficialismo y se mostró dispuesto a afrontar el nuevo desafío. En relación al debate por las boletas, indicó que está a favor de una reimpresión de la papelería electoral, aunque aclaró que la decisión corresponde a los apoderados de la alianza.

“No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”, afirmó Santilli, marcando su alineamiento con la gestión de Javier Milei.