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Una legisladora nacional advirtió sobre los gobernadores cuyos legisladores vayan a votar a favor del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada: “Se lo puede considerar como traición a la Patria“. Se trata de la diputada nacional Teresa García (Unión por la Patria) quien se refirió al inminente tratamiento del proyecto de ley en el Senado previsto para el 6 de agosto.

Aseguró que la iniciativa impulsada por el Gobierno “es prácticamente la entrega del país“. “Esto es como un juego de encastre, donde fueron acomodando cada una de las piezas: empezaron con la Ley Bases, se siguió con la Reforma Laboral y ahora (con la reforma de) la Ley de Tierras, que es lo que va a garantizar algunas inversiones extranjeras, sobre todas las que le interesan a (Javier) Milei”.

La legisladora sostuvo que hoy los lugares más apreciados son en el NOA, Salta y Jujuy, por el tema del litio; a lo largo de la cordillera, especialmente en Patagonia.

En tal sentido, subrayó que “se va a garantizar el absoluto uso de la tierra argentina” y se elimina “el límite del 15% en manos de extranjeros“. “Esto, además, complica muchísimo todos los territorios de frontera. Hoy los lugares más apreciados son en el NOA, Salta y Jujuy, por el tema del litio; a lo largo de la cordillera, especialmente en Patagonia; y la zona de agua dulce que implica la Mesopotamia”, señaló.

En declaraciones radiales, la bonaerense apuntó que “el gobernador que decida, con sus legisladores, acompañar esta ley, después tendrá que dar muchas explicaciones en sus provincias, porque la verdad es como si le pusiéramos un cartel de remate a distintos territorios provinciales“.

Diputada nacional Teresa García.

“Creo que algunos gobernadores van a reflexionar con esto. Porque en caso que sus legisladores acompañen la ley, se lo puede considerar como traición a la Patria”, lanzó. Y agregó que se pregunta “cuántos de estos gobernadores van a seguir acompañando una política de depredación del Gobierno. Por eso tengo mis dudas que reúnan los votos para la ley, porque es terminar enajenando el territorio provincial y van a tener que poner la cara con eso”.

La discusión se da en el marco del proyecto denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. El eje central busca modificar la Ley 26.737 para eliminar el tope del 15% de apropiación extranjera sobre los territorios rurales del país, así como el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo.