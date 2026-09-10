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La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este miércoles con el tratamiento en comisiones de dos temas que habían sido impulsados por la oposición: la prórroga de la emergencia en discapacidad y los proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad.

En el caso de la discapacidad, el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda fue aprobado por 249 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones. El cronograma establece reuniones informativas para los miércoles 16 y 23 de septiembre, con la segunda jornada destinada a la emisión del dictamen.

La situación fue diferente al momento de votar el emplazamiento para tratar los proyectos vinculados al endeudamiento familiar. La moción obtuvo 249 votos afirmativos y uno negativo.

El único diputado que votó en contra fue el santacruceño José Luis Garrido, integrante del bloque Por Santa Cruz. De esta manera, su voto quedó como la única negativa registrada en el recinto para avanzar con el tratamiento de las iniciativas sobre morosidad familiar.

José Luis Garrido, diputado nacional de Por Santa Cruz.

El tratamiento del endeudamiento

El emplazamiento fue impulsado por el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano y contempla el tratamiento de alrededor de medio centenar de proyectos relacionados con la situación de los deudores.

Las iniciativas serán analizadas por las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia. El cronograma contempla reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre, a las 14, mientras que el martes 29 quedó establecido como fecha para avanzar con el dictamen.

Durante el debate, Juliano sostuvo que el Congreso debía abordar una problemática que atraviesa a distintos sectores de la sociedad y planteó la necesidad de avanzar en una respuesta frente al endeudamiento de las familias.

Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, también destacó la necesidad de abordar la situación y sostuvo que el endeudamiento afecta a millones de argentinos cuyos ingresos no alcanzan para afrontar sus gastos.

Qué pasó con discapacidad

En paralelo, la Cámara fijó un cronograma para avanzar con la prórroga de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año.

El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, fue quien planteó el emplazamiento y cuestionó el cumplimiento de la normativa vigente. Entre otros puntos, señaló que desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para el alta de pensiones no contributivas por discapacidad y que solamente 10.374 habían sido resueltos.

También mencionó la deuda del Gobierno con los prestadores y la ejecución presupuestaria de Incluir Salud.

Desde La Libertad Avanza, el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni, defendió el trabajo de las comisiones y sostuvo que el cronograma aprobado era similar al que ya habían planteado los presidentes libertarios de las comisiones correspondientes.