Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La oposición volverá a la carga este miércoles en la Cámara de Diputados, donde se convocaron dos sesiones especiales con el objetivo de interpelar a tres figuras clave del Gobierno de Javier Milei: el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Salud Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La primera sesión está prevista para las 12 del mediodía y apunta directamente al titular del Palacio de Hacienda. La oposición pretende que Caputo explique el estado de las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos, donde el Gobierno busca un salvataje financiero para reforzar las reservas del Banco Central.

El pedido fue aprobado en la última sesión del cuerpo, y se espera una jornada caliente si la oposición logra reunir el quórum mínimo de 129 diputados.

Una segunda sesión, convocada para las 14, tiene como eje la situación de la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Salud, luego de que se filtraran los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos.

En ese marco, los bloques opositores exigen que Karina Milei y Mario Lugones den explicaciones en el recinto.

En paralelo, la oposición también avanzó este martes con un dictamen de mayoría para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Aunque aún no se fijó fecha para su presentación en el recinto, el dictamen prevé que, tras la interpelación, los diputados definan si corresponde una moción de censura contra el funcionario