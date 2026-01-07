Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al igual que en el Senado de la Nación, los diputados patagónicos de Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la región.

Así lo hizo conocer la legisladora santacruceña Ana Ianni (UxP), quien señaló que “necesitamos que se destinen recursos, asistencia social, alivio fiscal y apoyo al turismo y la producción regional. Buscamos una respuesta urgente e integral para las comunidades afectadas por los incendios”.

La diputada santacruceña Ana Ianni y el proyecto presentado en la Cámara Baja.

Asimismo, afirmó que presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo informe sobre presupuesto, prevención, alertas tempranas, recursos y funcionamiento del Sistema Nacional de Manejo del Fuego en la Patagonia.

Según establece el proyecto, firmado además por los diputados de Chubut José Glinski y Juan Pablo Luque, se propone un paquete de medidas urgentes orientadas a contener la emergencia, asistir a las familias damnificadas y acompañar a las economías regionales afectadas por el fuego.

Entre las medidas centrales, el proyecto de ley contempla el desembolso inmediato de fondos nacionales; Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para las provincias afectadas; asistencia directa a personas y familias damnificadas; reconstrucción de viviendas dañadas o destruidas; aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en zonas afectadas y alivio fiscal para sectores productivos y turísticos.

Imagen del incendio tomada durante la noche del miércoles en Chubut.

“Estamos en el Parque Nacional Los Alerces y el panorama es desolador”, afirmó Luque en redes sociales donde compartió una foto del lugar. “Los mismos pobladores se desesperan por ayudar a los brigadistas que trabajan con todo lo que tienen para intentar parar este infierno”, indicó.

“Me puse a disposición de lo que necesiten. Ya estamos trabajando con las herramientas legislativas”, señaló el diputado de la provincia de Chubut.

El mensaje de la senadora Alicia Kirchner en redes sociales.

Por otro lado, quien también se refirió al tema fue la senadora nacional por la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner: “Eterno agradecimiento a quienes luchan contra el fuego en la Patagonia y mi reconocimiento a los brigadistas por la incansable tarea que llevan adelante. Fuerza”, afirmó en la red social “X” donde compartió fotografías del trabajo de los brigadistas.