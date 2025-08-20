Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados se encamina este miércoles a una sesión extensa. En el temario figuran los proyectos impulsados por los gobernadores para modificar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, además de los vetos presidenciales a las leyes jubilatorias y de discapacidad, y otras iniciativas vinculadas al Régimen Penal Tributario y al Caso Libra.

La oposición, integrada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal, ya confirmó que tiene quórum y los votos necesarios para aprobar los proyectos que beneficiarán a las provincias.

Qué proponen los gobernadores

El dictamen de mayoría establece que los ATN se distribuyan en forma diaria y automática de acuerdo con los índices de la ley de coparticipación federal, limitando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

En paralelo, el proyecto de combustibles propone una nueva distribución de la recaudación: 14,29% para el Tesoro Nacional; 52,02% para las provincias; y 28,69% para la ANSES.

Actualmente, las provincias solo reciben el 10,4%. La iniciativa también elimina fondos fiduciarios como el de Infraestructura de Transporte, el Compensador del Transporte y el Nacional de la Vivienda, para redirigir esos recursos a las jurisdicciones.

El Gobierno presentó un dictamen alternativo que mantiene a los ATN como herramienta para emergencias bajo control discrecional del Ejecutivo, y plantea un reparto diferente para el impuesto a los combustibles, que deja cerca del 30% de la recaudación en manos del Tesoro.

A esta postura se sumaron diputados del PRO y mandatarios provinciales como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco) y Marcelo Orrego (San Juan), lo que resquebrajó el bloque de gobernadores.

Si bien los proyectos opositores tienen asegurada la mayoría simple, no alcanzan los dos tercios necesarios para insistir en caso de un veto presidencial.