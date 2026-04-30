Este reconocimiento, propio de la tradición académica internacional, distingue a aquellas figuras cuya obra trasciende su campo de origen y genera impacto en la sociedad. La de Hadad se inscribe en un proceso más amplio: la transformación del periodismo en un sistema más veloz y estructuralmente distinto. Tal como se señaló durante la ceremonia, el trabajo del empresario periodístico constituye “una intervención decisiva en la transformación de la industria de los medios en el mundo hispanohablante”, respondiendo a un desafío central en nuestros días: operar en un entorno cada vez más fragmentado.

El impacto de su impronta periodística y empresaria no se limitó a sus propios proyectos, ya que a lo largo de sus décadas de liderazgo contribuyó a reconfigurar el comportamiento de competidores, mercados y audiencias y, en paralelo, introducir una lógica que hoy resulta central para el periodismo global.

Entre los considerandos que incluyó en su Laudatio el vicerrector de la Universidad de La Matanza, Prof. Dr. Fernando Luján Acosta, figura que Hadad “ha empujado los límites de los formatos, acelerado los tiempos de la información y expandido el alcance del periodismo argentino hasta convertirlo en protagonista del periodismo en español”.

Juan Antonio Giner, ex vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra (España) y autor de La edad de oro del periodismo, quien fue tutor de Hadad en su paso por dicha institución, subrayó que honrar la excelencia es un mandato que recorre su carrera y su obra: “Su trayectoria deja en claro que el desafío es, era y será innovar o morir, contando historias relevantes que inquietan, emocionan y hacen pensar, para desarrollar un periodismo innovador, independiente y rentable” como el que encarna Infobae.

En su discurso, Pablo J. Boczkowski, profesor del Departamento de Estudios en Comunicación de la Universidad Northwestern (Estados Unidos), donde fundó y dirige el Center for Latinx Digital Media, señaló que la distinción ponía de relieve el giro copernicano que representa Infobae en el ecosistema global de medios. “Daniel Hadad ha logrado lo que ningún periodista ni empresario periodístico había podido conseguir previamente: posicionar a un sitio nativo digital como el medio más importante del mundo de habla hispana mediante una estrategia que se nutre de la especificidad de los distintos países, y por ende contribuye a fomentar la comunicación en las comunidades hispanoparlantes dentro de un contexto global marcado por una tendencia a la incomunicación”, afirmó.

Tras recibir el doctorado, Daniel Hadad señaló ante el auditorio repleto, visiblemente emocionado, ante un auditorio que respondió con un aplauso cerrado, la importancia de construir consensos en un mundo en conflicto: “En un momento en el que -no hablo solo de Argentina- el mundo entero está tan dividido es muy lindo ver tantas caras presentes que piensan distinto. Ojalá que podamos desde acá, desde este lugar lejano y protegido que es el sur del mundo, poder hacer ese cambio”.

En su discurso, el empresario periodístico resaltó su identidad como brújula para su carrera. “Uno es lo que es por un montón de cosas. Una de las cosas que más me tentó para venir y aceptar este reconocimiento fue cuando el rector de la universidad me comentó que el 80 por ciento de los alumnos son la primera generación de graduados universitarios. Y ese es mi caso. Soy el primero y soy un agradecido porque uno, ¿qué es en definitiva? Uno de su familia, uno es su escuela, uno es la universidad a la que pudo ir. Uno es el posgrado que hizo, si pudo hacerlo. Uno es los viajes que hizo. Soy un agradecido a la universidad, y también soy un agradecido a la Fundación Universitaria Río de la Plata, que cuando yo aún no había salido de la Argentina me permitió conocer los Estados Unidos. Y en ese viaje descubrí mi vocación periodística”.

El reconocimiento -apenas el séptimo en sus 36 años de vida de la universidad- fue entregado en su moderno campus de 38 hectáreas en La Matanza, que cuenta con más de 80.000 estudiantes distribuidos en casi 80 carreras dictadas en diez unidades académicas. Sus instalaciones incluyen 250 aulas y laboratorios, un Centro de Desarrollo Tecnológico, 4 auditorios, un teatro para 900 localidades, medios de comunicación digitales y emisora de radio, salas para prácticas de juicios con cámara gesell, una biblioteca de más de 2300m2, un Centro de Salud propio, un edificio de odontología y residencia universitaria.

El reconocimiento no solo remite a todo lo generado, sino también al presente y al futuro. Porque, como se subrayó durante la ceremonia, Hadad no es solo parte de la historia del periodismo en América Latina, sino “uno de quienes escriben -en tiempo real- su próxima etapa”.