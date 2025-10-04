Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La visita del presidente Javier Milei a Santa Fe se vio empañada por enfrentamientos violentos entre militantes de La Libertad Avanza (LLA) y manifestantes opositores en la peatonal de la ciudad. Los incidentes, que incluyeron golpes, empujones y lanzamiento de objetos, obligaron a suspender el acto previsto y a modificar la agenda del mandatario.

Intervención policial y detenciones

La fuerza pública intervino para dispersar a los involucrados en los disturbios, resultando en varias detenciones. Las autoridades locales informaron que la situación fue controlada sin víctimas fatales, pero con algunos heridos leves.

Debido a los incidentes, el presidente Milei decidió suspender su presentación pública en la peatonal y modificar su itinerario. La actividad programada en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se mantuvo, pero con ajustes en los horarios y lugares de encuentro para garantizar la seguridad de los participantes.

Reacciones políticas y sociales

Los disturbios en Santa Fe generaron división de opiniones entre los sectores políticos y sociales. Mientras algunos condenaron la violencia y expresaron su apoyo al derecho a la protesta pacífica, otros criticaron la falta de seguridad y la escalada de tensiones políticas en la región.

La visita de Milei se enmarca en la campaña electoral de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. La situación en Santa Fe refleja la creciente polarización política y la intensificación de los enfrentamientos entre diferentes sectores ideológicos en el país.