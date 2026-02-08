Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Guaraní Antonio Franco quedó eliminado del Torneo Regional Federal Amateur tras empatar 1 a 1 frente a Defensores de Puerto Vilelas en Barranqueras, Chaco. Con el resultado global de 2 a 1 a favor del conjunto chaqueño, el equipo misionero se despidió en la final de la Zona Litoral Norte, en un partido marcado por la polémica arbitral y los disturbios al cierre del primer tiempo.

El encuentro comenzó con un Defensores de Vilelas decidido a buscar el partido desde el inicio, pese a la ventaja obtenida en el duelo de ida en Posadas. El equipo local presionó alto y generó situaciones claras, obligando a que Eduardo Flores se transformara en una de las figuras del conjunto franjeado.

A los 18 minutos del primer tiempo, Gustavo Carballo abrió el marcador para los locales y estiró la ventaja en el global, complicando seriamente el panorama de Guaraní, que quedó 0-2 abajo en la serie.

La reacción misionera llegó de la mano del paraguayo Leonardo Galeano, quien fue la principal carta ofensiva de la franja. A los 30 minutos, el delantero ejecutó un notable tiro libre para establecer el 1 a 1 y devolverle la ilusión al conjunto dirigido por la dupla Juan Eluchans – Cristian Dutto.

Penal polémico, protestas y clima caliente

El momento más tenso del partido se produjo a los 40 minutos, cuando el árbitro Lucas Gómez sancionó un penal muy discutido a favor de Defensores de Vilelas. La decisión generó una fuerte protesta de jugadores y cuerpo técnico de Guaraní. Leonel Niz se hizo cargo de la ejecución, pero Eduardo Flores volvió a lucirse al contener el remate en dos oportunidades, manteniendo con vida al equipo misionero.

El cierre de la primera mitad estuvo cargado de tensión, con reclamos masivos hacia la terna arbitral y un clima cada vez más caliente dentro del campo de juego.

La segunda parte fue deslucida, con más fricción que fútbol. Guaraní no logró imponer condiciones ni generar situaciones claras para forzar la definición por penales. Para colmo, a los 38 minutos, Agustín Vallejos fue expulsado por doble amonestación, dejando a la franja con un hombre menos en el tramo final.

Sin respuestas futbolísticas ni margen para la épica, Guaraní Antonio Franco consumó una nueva eliminación en una instancia decisiva del Regional Amateur, sumando otro golpe a la ilusión de sus hinchas y al proyecto de ascenso al Federal A.

Duras declaraciones tras la eliminación

Tras el encuentro, Juan Eluchans, uno de los entrenadores de Guaraní, fue contundente al referirse al arbitraje: “Es muy difícil jugar contra el arbitraje”, expresó el DT, reflejando el malestar del plantel tras los fallos de la terna encabezada por Lucas Gómez.

Con este resultado, Defensores de Puerto Vilelas se consagró campeón de la Región Litoral Norte y disputará la próxima semana una de las finales del Torneo Regional Federal Amateur, en busca de un lugar en el Federal A.

El certamen se disputa en cuatro regiones por los ascensos. Este domingo 8 de febrero a las 17 horas, Atlético Boxing Club enfrentará a La Amistad de Cipolletti por la vuelta de la final. Si gana, se enfrentará con FADEP de Mendoza.