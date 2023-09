En el marco de la tercera jornada de la Argentina Oil&Gas Expo 2023, se realizó un panel de Diversidad, Equidad e Inclusión donde la consigna principal fue cómo se percibe eso desde el sector energético. Verónica Baracat (ONU Mujeres) inició la conferencia nombrando a todas las agrupaciones y empresas que pertenecen a una nueva campaña que se llama “Si no hacés nada, no cambiás nada”, la cual aborda los resultados de un estudio de IPSOS realizado en 2023, en todo el mundo, que dice que tres de cada cuatro personas afirman que ven o escuchan estereotipos con regularidad, pero sólo una de cada tres se manifiesta en contra de ellos.

“Es como muy habitual que uno esté todo el tiempo escuchando estereotipos o cosas negativas acerca de las personas y la gran mayoría no hace nada porque tiene miedo de quedar mal, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo responder, entonces, si bien no está de acuerdo con lo que escucha, no responde a eso”, expresó Baracat. También agregó que esta campaña apunta a las nuevas generaciones, sino que “está dirigida especialmente a la Generación Z, que es la generación de nuestros hijos, que es una generación que reconoce mucho los estereotipos y que le molestan mucho, entonces es un poco para dar herramientas a estos chicos, a estas chicas, para que puedan responder”.

En la actualidad sólo el 18% de los puestos de trabajo de la industria hidrocarburífera es ocupado por mujeres. En ese sentido, Baracat planteó que “en nuestra economía tenemos como muy delimitado cuáles son los trabajos a los que acceden o que pueden acceder las mujeres y a cuáles los hombres, y esa línea o esos estereotipos comienzan a fijarse desde la infancia”, lo que hace que sean más difíciles de romper.

De manera muy didáctica, Georgina Sticco, directora y co-fundadora de Grow-Género, generó la reflexión, interactuando con el público que se acercó a la conferencia. “No solamente pasa en esta industria, pasa en otras industrias también, como con esta estructura. ¿Qué es lo que pesa? Díganmelo ustedes, cuando uno piensa en quién trabaja en esta industria, lo primero que surge es que debe ser una persona fuerte, rústica, que trabaje 24/7 y… ¿quién tiene esas características en nuestra sociedad?, la respuesta de la sociedad es que es un hombre”.

Sticco aclaró que eso “no significa que la mujer no lo pueda hacer, sino que esta sociedad así lo estructura“. También agregó que “el 89% de las mujeres realiza tareas de cuidado” y eso implica que “hay alrededor de 20 horas de diferencia por semana que las mujeres dedican a estas tareas y que los varones no“. Finalizó mostrando un estudio que muestra que, a nivel nacional, el 19% de las mujeres no tiene tiempo para capacitarse, a comparación de otros países como Venezuela, que en este porcentaje sobrepasa el 50%”.