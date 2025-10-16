Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pablo Laurta, el acusado de doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, volvió a hablar, en esta oportunidad a la salida de la audiencia donde se le dictaminó la prisión preventiva por 120 días en Entre Ríos.

“Quería rescatar a mi hijo de una red de trata”, se lo escuchó decir mientras era escoltado por policías en la Fiscalía de Concordia. Las imágenes fueron registradas por el medio Tele5 Digital.

En las últimas horas el acusado también se manifestó y dijo que “todo fue por justicia”.

Luego de ser imputado por el delito de homicidio criminis causa en la provincia de Entre Ríos, se esperaba que en la tarde de este jueves fuese trasladado a Córdoba para ser acusado por los femicidios de Luna Giardina (26) y Mariel Zamudio (54).

Por otro lado, trascendió un video donde se ve a Laurta subirse a un colectivo interurbano que lo trasladó hasta la ciudad de Concordia, donde luego se encontró con Palacio.

Según informaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, el imputado por el crimen del remisero cruzó el río en kayak desde la ciudad uruguaya de Salto hasta Colonia Yeruá.

En las imágenes se lo puede observar vestido con un pantalón largo, una campera, anteojos, pelo atado y una mochila que apoya en el suelo.

Además, Laurta extrae efectivo de entre sus prendas para abonar el viaje y luego se sienta en uno de los asientos.

Una vez en Concordia, se alojó durante unos días en un hotel con un nombre falso para luego concurrir hasta la terminal de micros, donde se comunicó con Palacio.