Pablo Laurta, fundador del movimiento Varones Unidos y principal acusado por un doble femicidio, fue trasladado este miércoles desde Gualeguaychú hasta Concordia para ser indagado por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio y principal sospechoso del asesinato del remisero Martín Palacios fue trasladado a Concordia para su indagatoria.

Durante el operativo, Laurta habló por primera vez ante la prensa y sostuvo: “Todo fue por justicia”, en alusión a los crímenes por los cuales se lo investiga.

La fiscal Daniela Montangie será la encargada de tomarle declaración indagatoria por el homicidio del remisero, cuyo cuerpo fue hallado descuartizado. Hasta el momento, las autoridades judiciales no confirmaron oficialmente si los restos corresponden al chofer desaparecido.

Fuentes judiciales informaron que, tras la audiencia, Laurta quedará alojado en una alcaidía o en un lugar más seguro, mientras avanza la investigación.

Luego de su declaración en Concordia, el acusado será trasladado a Córdoba, donde deberá ser indagado por los femicidios de Luna Giardina y Mariel Zamudio.