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El conflicto universitario continúa escalando en todo el país. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica) resolvió llevar adelante una nueva semana de paro entre el 16 y el 20 de junio, en reclamo de una recomposición salarial y una respuesta del Gobierno nacional a los reclamos del sector.

Desde la organización gremial señalaron que la medida fue adoptada en un contexto marcado por la ausencia de convocatorias a negociaciones paritarias, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y las dificultades presupuestarias que atraviesan las universidades nacionales.

“Sin convocatoria a paritarias, con salarios pulverizados, presupuesto insuficiente y una Ley de Financiamiento Universitario incumplida, la crisis de las universidades nacionales se profundiza día a día”, expresaron desde la federación a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

Los universitarios viene reclamando desde mediados del 2024. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

Asimismo, remarcaron que no existe actualmente ninguna instancia formal de negociación con el Ejecutivo nacional y rechazaron cualquier intento de condicionar los reclamos impulsados por el sector docente. En ese sentido, ratificaron la continuidad de las acciones gremiales y judiciales que buscan garantizar el financiamiento del sistema universitario público.

La medida de fuerza se enmarca en una serie de protestas que se vienen desarrollando desde comienzos de año y que incluyen paros, clases públicas, movilizaciones y jornadas de visibilización en distintas universidades del país. Los gremios sostienen que los incrementos salariales otorgados hasta el momento quedaron muy por debajo de la inflación acumulada, profundizando la pérdida de ingresos de trabajadores docentes y no docentes.

Durante 2026, el sistema universitario nacional ha sido escenario de reiterados reclamos vinculados al financiamiento de las casas de altos estudios. Rectores, sindicatos y organizaciones estudiantiles advirtieron en distintas oportunidades sobre las dificultades para afrontar gastos de funcionamiento, sostener programas académicos y garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y extensión.

Los docentes y no docentes piden mayor presupuesto al gobierno nacional. Foto: José Silva/La Opinión Austral.

En este contexto, la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario se convirtió en uno de los principales ejes de disputa entre la comunidad universitaria y el Gobierno nacional. Desde CONADU Histórica insistieron en que la norma debe cumplirse plenamente y sostuvieron que no están dispuestos a resignar ninguno de los reclamos planteados.

Además, la federación destacó la masiva participación de distintos sectores sociales en la movilización realizada el pasado 3 de junio, que consideró una demostración del respaldo a las demandas de los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Con el inicio del segundo cuatrimestre cada vez más cerca, los gremios advirtieron que, de no existir respuestas concretas por parte del Gobierno, la conflictividad podría profundizarse durante las próximas semanas, afectando el normal funcionamiento de las universidades nacionales.