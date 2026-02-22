Your browser doesn’t support HTML5 audio
La federación docente CONADU Histórica llevará adelante un plan de lucha con paros activos en rechazo a los proyectos legislativos impulsados por La Libertad Avanza como la reforma laboral y la ley de financiamiento universitario.
Los docentes -reunidos en un plenario- evaluaron el “impacto sobre los derechos laborales, el salario docente y el presupuesto destinado a las universidades públicas”.
En la última marcha del Frente Sindical de Santa Cruz , la secretaria general de AIDUNPA, Karina Dodman, había advertido que “la defensa no es solo del sector privado, nos afecta a todos los estatales por igual las reformas en el Estado. Este gobierno pretende gobernar con el hambre del pueblo”. Precisó que “cada vez hay más personas afectadas por las malas condiciones de vida y por no tener un trabajo en blanco, quienes trabajamos en el Estado tenemos un salario pero es necesario debatir qué sueldo tenemos. El gobierno nos quiere hacer perder años de historia del movimiento obrero”.
Medidas
La federación acordó “impulsar un plan de acción que contemple medidas de fuerza frente al avance de la reforma laboral y la ley de financiamiento universitario”.
Así, los docentes resolvieron concretar un paro de 36 horas cuando el Senado debata otra vez la reforma laboral. De acuerdo a la información oficial, la sesión extraordinaria será el próximo viernes 27. “La medida se iniciará a las 12 horas del día previo al tratamiento -jueves 26 próximo-con cese de actividades y movilización para expresar una vez más el rechazo al proyecto del gobierno nacional”.
Salarios
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario