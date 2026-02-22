Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La federación docente CONADU Histórica llevará adelante un plan de lucha con paros activos en rechazo a los proyectos legislativos impulsados por La Libertad Avanza como la reforma laboral y la ley de financiamiento universitario.

Los docentes -reunidos en un plenario- evaluaron el “impacto sobre los derechos laborales, el salario docente y el presupuesto destinado a las universidades públicas”.

En la última marcha del Frente Sindical de Santa Cruz , la secretaria general de AIDUNPA, Karina Dodman, había advertido que “la defensa no es solo del sector privado, nos afecta a todos los estatales por igual las reformas en el Estado. Este gobierno pretende gobernar con el hambre del pueblo”. Precisó que “cada vez hay más personas afectadas por las malas condiciones de vida y por no tener un trabajo en blanco, quienes trabajamos en el Estado tenemos un salario pero es necesario debatir qué sueldo tenemos. El gobierno nos quiere hacer perder años de historia del movimiento obrero”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Medidas

La federación acordó “impulsar un plan de acción que contemple medidas de fuerza frente al avance de la reforma laboral y la ley de financiamiento universitario”.

Así, los docentes resolvieron concretar un paro de 36 horas cuando el Senado debata otra vez la reforma laboral. De acuerdo a la información oficial, la sesión extraordinaria será el próximo viernes 27. “La medida se iniciará a las 12 horas del día previo al tratamiento -jueves 26 próximo-con cese de actividades y movilización para expresar una vez más el rechazo al proyecto del gobierno nacional”.

En cuanto a la modificación de la ley de financiamiento universitario (Ley 27.795 ), “el plenario definió la realización de un paro de 48 horas al inicio de su tratamiento en comisión, acompañado de acciones de visibilización”. Ratificaron la defensa integral de la ley vigente como herramienta central para garantizar el sostenimiento presupuestario del sistema universitario y la recomposición salarial pendiente.

Salarios

Además de los rechazos a las reformas, CONADU Histórica definió “mantener el estado de alerta, movilización y sesión permanente“.

Durante el debate se “subrayó la necesidad de sostener la demanda de recomposición salarial, el pago de la deuda acumulada que asciende al 51% y la convocatoria a paritarias”.

También se enfatizó la” importancia de fortalecer la organización en las universidades, promover asambleas en facultades y escuelas, y coordinar acciones con otros sectores del movimiento sindical”.

Finalmente, se encomendó a la “mesa ejecutiva la coordinación operativa de las medidas resueltas y la articulación con el Frente Sindical de universidades nacionales y el Frente Sindical de Santa Cruz, reafirmando el compromiso de la federación en la defensa del salario, el presupuesto universitario y los derechos laborales de la docencia universitaria y preuniversitaria y de la clase trabajadora en su conjunto”.