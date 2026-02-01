Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una oscura conexión salió a la luz tras la desclasificación de archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los documentos revelan que el magnate Jeffrey Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que además sostuvo un vínculo financiero prolongado con Roberto Giordano. Los informes señalan que el estilista recibió múltiples transferencias de dinero por parte del pederasta, quien aprovechaba sus estancias en el Cono Sur para ampliar su red de contactos bajo la fachada de exclusivos eventos de alta sociedad.

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió a partir de un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel, Ehud Barak. En esos mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone un encuentro con el mandatario y argumenta la necesidad de viajar de urgencia a Punta del Este.

En ese contexto, Epstein habría efectuado depósitos a Giordano incluso diez años antes de su última visita conocida al país. El dinero se asocia con la logística de los megadesfiles organizados por el estilista, en los que participaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y a los que asistían figuras del espectáculo como Susana Giménez y Mirtha Legrand. Esos encuentros también atraían a celebridades internacionales como Alain Delon y Sophia Loren, conformando un entorno de prestigio que Epstein habría utilizado para infiltrarse en círculos de poder.

Jeffrey Epstein, magnate financiero y delincuente sexual estadounidense, murió en prisión en circunstancias oficialmente catalogadas como suicidio.

La revelación se conoce después de la muerte de Roberto Giordano, ocurrida en noviembre de 2024. El estilista, radicado en Uruguay durante sus últimos años, permanecía alejado del centro de la escena pública luego de recibir una condena de dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y el incumplimiento en el pago de aportes a más de 500 empleados.

Durante su permanencia en el país vecino, Giordano solía manifestar su malestar por la “falta de seguridad jurídica” en Argentina, mientras en Washington los investigadores ya avanzaban en el rastreo del origen de los fondos que financiaron su etapa de mayor esplendor en la pasarela. Para los investigadores, estos archivos abren una nueva línea de análisis sobre el alcance de la red de Epstein en Sudamérica y el papel que cumplieron los eventos de moda dentro de su entramado de relaciones.

