La comunidad del fútbol de los barrios de Río Gallegos despidió con pesar a Juan “Busito” Alvarado, reconocido dirigente–colaborador de Deportivo Cristal y figura entrañable de la AIFB. La noticia se difundió a través de mensajes públicos de su club y de instituciones rivales, que resaltaron su vocación solidaria y su compromiso con el deporte comunitario.

Desde Deportivo Cristal informaron “con gran dolor” su fallecimiento y enviaron “el más sentido pésame” a sus hijos, familia y amigos. En el posteo, el club destacó que Alvarado “siempre estuvo predispuesto a colaborar y a decir presente en cada partido de la Furia Roja”, y cerró con un mensaje que resumió el sentimiento del plantel: “Que en paz descanses, Busito, te vamos a recordar siempre; que brille para vos la luz que no tiene fin”.

El reconocimiento excedió a su casa deportiva. Estrella del Este lo recordó como “una persona que enseñó que con humildad uno se hace querer aún más”. En su despedida, el club señaló que Alvarado puso “el físico y su vasta trayectoria en categorías formativas” cuando Estrella atravesó un momento difícil, y subrayó: “Tu partida nos conmueve, pero tu legado deja una hermosa huella”.

En nombre de la organización, la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios (AIFB) expresó su “profundo pesar” por la muerte de Juan “Busito” Alvarado, a quien definió como “un gran colaborador y apasionado del fútbol barrial”. La AIFB acompañó “con un sentido abrazo” a su familia y allegados y sostuvo que su compromiso “quedará en el recuerdo de todos los que compartimos esta gran familia barrial”.

El alcance afectivo de Busito también se vio en otras instituciones. Camioneros envió sus condolencias “a la familia y a nuestro compañero Braian Alvarado”, jugador del club, por la pérdida de su padre; Independiente de Río Gallegos lamentó el fallecimiento de Juan Fernando “Busito” Alvarado, a quien definió como “persona de bien, respetuosa, cariñosa y responsable”, y abrazó especialmente a su nieto Noah, futbolista de sus infantiles. Los Halcones y Unión Petroleros Privados (UPP), entre muchos más, se sumaron con mensajes de acompañamiento y respeto.

El adiós tuvo además la voz de sus compañeros de equipo. Jorge Matulich escribió: “Amigo, creo que no conocí un tipo tan buena persona como vos… Dejaste una huella imborrable”. Y agregó un gesto íntimo: “Ahora estás en un lugar de paz y seguramente abrazado a tu viejita y a tus abuelos”, palabras que reflejaron el impacto humano de su partida.

Quedará, como dijeron quienes lo conocieron, la huella de una vida compartida al servicio del club y del juego. Y el recuerdo de un hombre que, sin estridencias, ayudó a que cada fin de semana la pelota volviera a rodar.