El periodismo deportivo argentino está de luto. Este jueves falleció a los 68 años Walter Saavedra, uno de los relatores más emblemáticos del país, popularmente conocido como “El poeta del gol”.

Nacido en Mar del Plata en 1956, Saavedra construyó una trayectoria inolvidable en la radio, la televisión y la literatura, donde su estilo inconfundible unió política, historia, poesía y humor en transmisiones que marcaron a varias generaciones de hinchas.

Antes de dedicarse de lleno al periodismo, llevó adelante una vida multifacética: fue arquero de fútbol, pintor, peón de albañil, artesano y vendedor, experiencias que lo acercaron a la realidad popular y luego se reflejaron en su sensibilidad como comunicador.

Colegas y amigos lo recordaron con emoción en redes sociales. El periodista Néstor Centra lo describió como “uno de los mejores relatores de la historia de la radio. Creativo, poeta, con convicciones firmes”. En tanto, Leandro Gentili afirmó: “Su voz fue la banda sonora de los domingos de fútbol que ya no serán lo mismo sin él”.

La carrera de Saavedra comenzó en Radio El Mundo, Splendid y Canal 11, y se extendió por emisoras como Radio América, Rivadavia, Nacional, Colonia, Belgrano y Mitre, además de su último paso por FM Sol Santa Fe. Cubrió Mundiales, Copas América, Juegos Olímpicos, eliminatorias y hasta relató boxeo y básquet, además de conducir programas de interés general.

En 2001, junto a Claudio Cherep, publicó el libro “Hambre de gol”, que incluye el poema Nunca jamás, traducido a distintos idiomas y adaptado a diversos deportes, convirtiéndose en un símbolo de su amor por la literatura y el fútbol.