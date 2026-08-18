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La administración de Donald Trump oficializó la designación de Juan Pablo Segura como el nuevo subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, el puesto diplomático con mayor jerarquía en Estados Unidos, encargado de las relaciones con América Latina, el Caribe y Canadá.

Nació en Alexandria, Virginia, tiene 38 años, es empresario y en el año 2014 cofundó Babyscripts, una plataforma de salud virtual y monitoreo diseñada para cuidados en el embarazo.

Es hijo de argentinos y su padre, Enrique Segura, es un reconocido economista con trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se graduó en Contabilidad y estudios de Asia Oriental en la Universidad de Notre Dame y habla varios idiomas, incluidos el chino y el coreano. Previamente a tomar este cargo, se desempeñó como Secretario de Comercio e Intercambio Internacional de Virginia bajo la gestión del republicano Glenn Youngkin.

Segura trabajará en la coordinación directa con el secretario de Estado, Marco Rubio, en temas ligados a la seguridad y lucha contra el narcoterrorismo, haciendo foco principal en combatir a los cárteles de droga y reforzar las fronteras de Estados Unidos.

Asimismo, buscará paralizar la influencia de China y neutralizar su influencia en la infraestructura crítica de la región, a través de mayor inversión estadounidense, mediante el sector privado.

Paralelamente, promoverá marcos de cooperación impulsados por la Casa Blanca, como el Escudo de las Américas (Shield of Americas), la Coalición contra los Cárteles de las Américas y convenios estratégicos para asegurar cadenas de suministro de minerales críticos. (Con información de NA)