Donato de Santis invitó a Yanina Latorre a MasterChef Celebrity 2: ¿cuál fue su respuesta?

Los preparativos para una segunda edición de MasterChef Celebrity resuenan cada vez más luego del éxito rotundo del certamen de cocina que se lleva cada noche los mejores picos de rating.

Si bien aún no termina esta primera temporada y todavía no se conocen los finalistas del programa conducido por Santiago del Moro, ya aparecen algunos candidatos como Leticia Siciliani, Sofía Pachano y El Turco García, los más queridos por el público.

Pero, ¿qué pasaría si en la próxima edición se sumara una figura como Yanina Latorre? El jurado Donato de Santis deslizó sus ganas de integrarla en MasterChef Celebrity 2 durante una entrevista con Marcelo Polino por Radio Mitre.

La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" reveló que cocina muy bien y el chef sorprendió con su propuesta.

"Y bueno, en la segunda edición, venite", soltó el maestro cocinero ante el comentario de la panelista. Y Latorre no tardó en reaccionar: "No, primero que tenemos un problema de canales, pero además yo me creo la mejor en todo, así que cuando me critiquen, tiro los platos por la cabeza"