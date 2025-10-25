Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las elecciones legislativas nacionales de 2025, los ciudadanos argentinos elegirán diputados y senadores que representarán a cada provincia en el Congreso de la Nación. En Santa Cruz, se renovarán los cargos correspondientes en la Cámara de Diputados y, dependiendo del calendario electoral provincial, también podrían elegirse senadores nacionales. Esta elección es clave para definir la composición del poder legislativo durante los próximos años y para la implementación de políticas nacionales.

¿Cómo consultar el padrón electoral definitivo en Santa Cruz?

Para conocer tu lugar de votación en Santa Cruz, podés acceder al padrón electoral definitivo a través del sitio oficial del Gobierno Nacional: argentina.gob.ar/padron Allí, deberás ingresar tu número de DNI, seleccionar tu género y la provincia correspondiente, y completar el código de verificación que aparece en pantalla.

¿Qué datos se incluyen en el padrón definitivo?

El padrón definitivo contiene información detallada sobre:

Local de votación: el establecimiento asignado para emitir tu voto.

Mesa de votación: el número de mesa correspondiente.

Número de orden: tu posición en el padrón de esa mesa.

Es importante destacar que el padrón definitivo no permite modificaciones. Si detectás algún error o discrepancia, ya no es posible realizar reclamos.

¿Qué hacer si no figuro en el padrón?

Si no aparecés en el padrón electoral definitivo, lamentablemente no podrás votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre. La inclusión en el padrón está vinculada al último domicilio declarado en tu DNI. Para futuras elecciones, es recomendable realizar actualizaciones de domicilio o de DNI con antelación.

Voto obligatorio y uso de la Boleta Única de Papel

Recordá que el voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos. En las elecciones legislativas de 2025, se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que simplifica el proceso electoral y garantiza mayor transparencia. Podés consultar el paso a paso de cómo votar con la BUP en argentina.gob.ar/como-votamos

Consultas y contacto

Para más información o consultas, podés comunicarte con la Dirección Nacional Electoral a través de los siguientes canales:

Correo electrónico: elecciones@elecciones.gob.ar

Teléfono: (011) 4883-9930/31/56

Formulario en línea: argentina.gob.ar/interior/direccionnacionalelectoral/contacto

Es fundamental que cada elector de Santa Cruz consulte el padrón electoral definitivo para conocer su lugar de votación y evitar inconvenientes el día de las elecciones.