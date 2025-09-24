Dos detenidos por la desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron manchas en una casa donde se activaron por última vez los celulares La Policía Bonaerense detuvo a un hombre y una mujer en Florencio Varela por la desaparición de Brenda, Morena y Lara, vistas por última vez en La Matanza. En la vivienda donde fueron arrestados hallaron manchas sospechosas y rastros que coinciden con la última señal de los celulares de las jóvenes.

La investigación por la desaparición de tres jóvenes en La Matanza sumó un giro clave en las últimas horas. La Policía Bonaerense detuvo este martes a un hombre y una mujer en una vivienda de Florencio Varela, donde se hallaron manchas sospechosas y donde además se registró la última señal de los celulares de las chicas.

Las desaparecidas fueron identificadas como Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Según la reconstrucción policial, el viernes pasado las tres se encontraban en una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada, en la intersección de Monseñor Bufano y Crovara.

Esperaban un auto solicitado por aplicación, pero el conductor canceló el viaje. A partir de allí, caminaron unas cuadras y se subieron a una camioneta blanca, registrada por cámaras de seguridad. Una de ellas se ubicó en el asiento delantero, mientras que las otras dos viajaron en la parte trasera.

El hallazgo en Florencio Varela

Con la ayuda de las filmaciones y el rastreo de antenas, la policía logró localizar una vivienda en Florencio Varela, coincidente con la última activación de los celulares de las jóvenes.

En el lugar se encontraron manchas a simple vista, por lo que se convocó a la Policía Científica para determinar su origen. Además, se investiga si la camioneta utilizada por los detenidos circulaba con una patente adulterada.

Fuentes judiciales confirmaron que los detenidos son un hombre y una mujer. La hipótesis apunta a que las jóvenes habrían pactado un encuentro con un cliente a cambio de 300 dólares.

Desde su entorno, allegados señalaron que Brenda y Morena trabajaban como trabajadoras sexuales y que la reunión había sido acordada el viernes. Sin embargo, desde ese día no volvieron a responder mensajes y los tres celulares permanecen apagados.

Brenda, además, es madre de un bebé de un año.

Los investigadores trabajan para determinar si las manchas halladas en la vivienda corresponden a restos de sangre y avanzan en el análisis de cámaras y peritajes sobre la camioneta blanca.

La causa mantiene en vilo a los vecinos de La Matanza y Florencio Varela, mientras familiares de las chicas piden por su aparición con vida.