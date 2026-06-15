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Una reunión familiar terminó en una tragedia durante la madrugada del domingo en la localidad cordobesa de San Clemente, luego de que dos hermanos protagonizaran una fuerte discusión que derivó en la muerte de ambos.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada en una zona alejada del centro de la localidad, donde los hermanos mantuvieron una pelea que escaló hasta un enfrentamiento violento. Según los primeros datos incorporados a la investigación, en el conflicto se habrían utilizado armas blancas y de fuego.

Tras recibir el alerta, efectivos policiales llegaron al domicilio y encontraron una escena crítica. De inmediato se iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar qué provocó la discusión entre los familiares.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio y Germán Cuello, dos hermanos de la misma edad, según informaron fuentes relacionadas con la causa. La pelea habría ocurrido en la casa donde reside la madre de ambos, en el marco de un asado familiar en el que hubo ingesta de alcohol, hasta entrada la madrugada.

De acuerdo a fuentes judiciales, el conflicto escaló en violencia hasta convertirse en un fuerte enfrentamiento. Ambos hermanos se atacaron entre sí, provocándose graves heridas con cuchillos, y con su madre sin lograr interceder.

Por el momento, los investigadores trabajan para establecer cuál fue el desencadenante del conflicto y cómo la situación terminó con el fallecimiento de los dos hombres.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, que ordenó distintas medidas investigativas. Entre ellas se encuentran el relevamiento de pruebas en el lugar del hecho, peritajes y la toma de testimonios a familiares que estaban presentes al momento de la tragedia.

Los investigadores buscan precisar la mecánica del episodio y descartar la intervención de terceras personas en la muerte de los dos hermanos.