La natación santacruceña volvió a ser noticia a nivel nacional. Los deportistas Joaquín Zuleta y Dana García, representantes de Hispano Americano, fueron confirmados como integrantes de la Selección Argentina de Natación, lo que les permitirá competir en la Copa Pacífico en Cochabamba, Bolivia.

Ambos nadadores vienen de destacarse en torneos nacionales y de consolidarse como referentes en sus categorías, fruto de años de esfuerzo y entrenamientos. Su convocatoria significa un reconocimiento al trabajo realizado por ellos, sus entrenadores y sus familias, que han acompañado cada paso en el proceso.

Sin embargo, este logro deportivo llega acompañado de un desafío extra: reunir los fondos necesarios para concretar el viaje. Por ahora, el entorno de los nadadores está dando a conocer la causa e invitando a colaborar mediante transferencias a los alias dana.copapacifico.mp y nadandoconjoaquin.mp. Además, adelantaron que el lunes comenzarán a organizar rifas y otras acciones de recaudación.

La Copa Pacífico para los nadadores riogalleguenses, será una oportunidad de medirse con pares de alto nivel y de seguir acumulando experiencia en su camino deportivo.

Desde el club y el entorno familiar se expresó la necesidad de contar con el acompañamiento de la comunidad, las instituciones y el sector privado para que este sueño pueda concretarse. La historia de Zuleta y García refleja, una vez más, el esfuerzo de los atletas del interior del país que, más allá de las dificultades, logran abrirse paso en el alto rendimiento.

En un contexto donde muchas veces el deporte amateur sobrevive a pulmón, la presencia de dos jóvenes de Río Gallegos en la Selección es una noticia que llena de orgullo. Ahora, el desafío es que el apoyo acompañe a la ilusión, para que Santa Cruz tenga a sus representantes en la pileta internacional de Cochabamba.