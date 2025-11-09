Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A pocas horas de finalizar su segundo recital consecutivo en el Monumental, también con entradas agotadas, Dua Lipa se presentó en La Bombonera para vivir el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

La artista británica causó furor en la previa del encuentro: tras recibir regalos de River y una invitación de Boca, finalmente se hizo presente en el estadio xeneize.

El “Millonario” la agasajó con una camiseta con el dorsal 22, mientras que Boca extendió la invitación formal para presenciar el clásico dominical. La cantante mantuvo la incógnita sobre su decisión, pero finalmente fue fotografiada al llegar a La Bombonera.

Lo que más llamó la atención en redes sociales fue su elección de vestuario. Para no mostrar favoritismo, y pese al obsequio de River, Dua Lipa lució la camiseta de la Selección Argentina (celeste y blanca).

Los fanáticos bromearon asegurando que la estrella eligió “los colores de Racing” para mantenerse neutral en la rivalidad entre ambos clubes.

