Los diputados y diputadas de Unión por la Patria brindaron una conferencia de prensa en la oficina del Bloque, donde comentaron las alternativas de la frustrada sesión extraordinaria prevista para este jueves, donde el oficialismo no dio quórum para que se trate el proyecto de subsidio a la tarifaria de gas.

El primero en tomar la palabra fue el presidente del bloque, Eloy Echazú, quien -para comenzar- lamentó que se no haya podido sesionar. “Lamentablemente no tuvimos el quórum, hoy se iba a tratar un proyecto que afecta directamente a todos los santacruceños”, dijo.

En su momento “el oficialismo dijo que era una demagogia, que no teníamos los datos, que no era importante y en el día de hoy nos entregaron más de 35 mil firmas de toda la provincia y ahí es donde decimos qué es lo importante y prioritario para este gobierno o los diputados oficialistas”. Y señaló: “Hoy era el momento para debatir, con datos, con situaciones particulares y es muy lamentable porque detrás del no quórum está la necesidad del vecino; ellos van a tener que explicarles por qué no se sentaron a darles un alivio al pueblo de Santa Cruz“.

Eloy Echazú, presidente del bloque de Unión por la Patria.

Por su parte, el diputado Carlos Godoy indicó que fueron acompañando y aprobando varias herramientas, “como fueron prácticamente todas las emergencias que se aprobaron durante todo este tiempo”. Pero “no somos ingenuos, sabíamos de las declaraciones que habían hecho unas horas antes de la sesión, donde decían que era una situación o un proyecto demagógico, que era muy irresponsable. Y después, durante la discusión que se dio en la última sesión, manifestaron que querían enviarlo a archivo”.

“Obviamente que nosotros no estamos de acuerdo con que se envíe a archivo, porque ya en ese momento se había trabajado en recopilación de firmas en toda la provincia, y en su momento ya teníamos una cantidad importante de esta situación particular, como decía bien el Presidente Bloque, de situaciones de gente que cobra 300, 400, 500 mil pesos y tiene que pagar dos boletas de gas entre 200 y 150 mil pesos“.

“La verdad que no sabría cómo hacen esos vecinos, creo que nosotros tenemos que ser empáticos, me parece que hay un bloque oficialista que se está alejando de la gente, y cuando nosotros decimos que falta empatía; nosotros podemos tener el tiempo de esperar, pero la gente no, la gente no”.

Entonces “nos surgía de que se trate en comisiones, en comisiones cuando se discutió esto nos pedían información pero, así como nosotros podemos brindar información, ellos hoy son gobierno, ellos tienen la información, esperemos que ya en este tiempo, si no están de acuerdo con nuestra posición, haya una solución, pero no exclusivamente para algún sector, sino que sea en general, porque la comunidad en general de la provincia de Santa Cruz está necesitando una ayuda”.

Asimismo, afirmó: “Hoy estamos hablando de algo exclusivo que es el gas, pero podemos hacer un reconto de todas las políticas que está implementando el gobierno provincial, y que muchas veces decimos que hay reflejo; recién nos anoticiamos de lo que pasó a nivel nacional con este veto que hizo el gobierno nacional, y que tenemos hasta diputados de la provincia de Santa Cruz que bancaron ese veto (por José Luis Garrido); entonces vemos un fiel reflejo en algunas políticas nacionales en la provincia de Santa Cruz, y obviamente vamos a marcar nuestra posición política porque queremos estar cerca de la gente, estamos cerca de la gente y entendemos cuál es su realidad“, expresó.

A continuación, la diputada Lorena Ponce indicó que “ellos son gobierno y tienen toda la información, herramientas, la sociedad necesita una ayuda porque, por ejemplo, en mi localidad (28 de Noviembre) hay muchos usuarios que deben facturas y están siendo intimados a pagar con riesgo de corte del servicio cuando no hace mucho, votamos la ley energética”. Por su parte, la diputada Rocío García aclaró que “esta sesión era para ayudar a la gente, hay que dar un debate profundo. Los proyectos son aportes e ideas para la gente; todos pueden mejorarse y para ello es necesario el debate”.

La conferencia de prensa se realizó en el bloque de UxP.

Más adelante, el legislador Carlos Santi indicó que “durante la discusión manifestaron que lo iban a enviar al archivo. No estamos de acuerdo en esto, porque en ese momento se había trabajado con las firmas, teníamos una cantidad importante en esta situación particular, de situaciones que cobra y tiene que pagar boletas de gas de 150 mil pesos. No sabría cómo hacen esos vecinos para hacer frente a esta situación, este proyecto es claramente una herramienta”

Finalmente, el legislador por Piedrabuena José Bodlovic indicó que “esta no es una situación que se produjo de Santa Cruz, sino desde la Nación. Sacando subsidios que siempre le pusimos nosotros para que la gente, especialmente en Santa Cruz, no pase frio y se calefaccionan a precios bajos. Este proyecto no es en contra del Gobierno Provincial es a favor de la sociedad. Lamentablemente no dieron quorum y los peronistas estamos siempre al lado de la gente y queremos seguir estando, por eso buscamos esta solución”, sostuvo.