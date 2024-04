La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llamó este domingo a no adoptar “falsas soluciones” al contrastar con el diputado oficialista Alberto “Bertie” Benegas Lynch, quien admitió no concordar con la obligatoriedad de la educación.

En un posteo en redes sociales, Pettovello señaló que “el Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la Educación” y recordó que “la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos”.

“Es cierto que la educación obligatoria ha derivado muchas veces en el adoctrinamiento o el monopolio ideológico. Pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos”, expreso Pettovello.

Al mismo tiempo, sentenció que “el Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad, autolimitándose y limitando el abuso de poder de otros agentes”.

La ministra realizó el posteo luego que el diputado Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, sostuviera que no cree en la obligatoriedad de la educación, mientras cuestionó la injerencia que ejerce el Estado nacional sobre las familias.

“Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”, lanzó el legislador en declaraciones radiales.

“Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”, expresó además.

