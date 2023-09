Un 19 de septiembre:

⇒DÍA DEL PRECEPTOR. Los Preceptores son el motor de la Escuela y quienes mantienen una relación directa con la comunidad, ya que conocen las historias familiares y escolares de cada alumno y alumna. Destacamos que en el Acuerdo Paritario del 6 de octubre de 2009, el puesto de trabajo del Preceptor se formuló en base al aspecto pedagógico que lo constituye. Es a partir de dicho acuerdo que pueden concursar para cargos directivos, entre otras cosas.

1692⇒GILES COREY. Luego de sufrir torturas durante dos días para que confesara pactos demoníacos, muere el granjero Giles Corey acusado de brujería junto a un grupo de mujeres en el famoso juicio celebrado en el pueblo de Salem (Massachusetts) en los primeros años de la colonización de Estados Unidos.

1885⇒DÍA DEL SORDOMUDO. El origen del Día del Sordomudo varía según el país. En Argentina, se celebra el 19 de septiembre, en recuerdo de la sanción de la ley que creó el primer instituto educativo nacional para sordomudos en 1885.

1893⇒SUFRAGIO FEMENINO. El gobierno colonial británico de Nueva Zelanda sanciona la ley electoral por la que se reconocía a las mujeres el derecho de voto por primera vez en la historia de la humanidad. Fue el primer logro de los grupos de sufragistas que llevaban casi medio siglo reclamando el derecho femenino al voto en Estados Unidos, Europa y sus regiones de influencia.

1911⇒WILLIAM GOLDING. Nace en el poblado inglés de Newquay el novelista y poeta británico William Golding, premio Nobel de Literatura de 1983 y popularmente conocido por su obra “El señor de las moscas”.

1928⇒ADAM WEST. Nace en la ciudad de Walla Walla (Washington, EEUU) el actor estadounidense Adam West (William West Anderson), quien alcanzó gran popularidad en los años 60 por personificar a Batman en la serie de televisión homónima llevada al cine. West actuó en 21 películas, entre ellas las primeras de la saga de Batman.

1930⇒DÍA DEL INSTRUMENTADOR QUIRÚRGICO. La misión de un instrumentador quirúrgico es la de asistir, controlar, supervisar, y evaluar, el proceso de atención del paciente desde su ingreso al quirófano hasta su egreso a la sala de recuperación post-anestésica.

1963⇒JARVIS COCKER. Nace en la ciudad inglesa de Sheffield el actor y músico británico Jarvis Cocker, líder de la banda Pulp y figura del Britpop, subgénero del rock alternativo surgido en el Reino Unido a comienzos de la década de 1990.

1968⇒JOHN W. COOKE. Muere en Buenos Aires, a la edad de 48 años, el abogado y político John William Cooke, quien fue designado apoderado del Movimiento Nacional Justicialista por el general Juan Domingo Perón luego de haber sido derrocado en su segundo mandato presidencial por el golpe cívico militar de 1955.

1983⇒ANGEL LABRUNA. A la edad de 64 años muere en Buenos Aires el exfutbolista y entrenador Ángel Amadeo Labruna, máximo goleador del fútbol argentino junto con el delantero paraguayo Arsenio Erico e ídolo de River Plate, donde jugó en el equipo de “La Máquina” e hizo 317 goles en 515 partidos. Con 16 goles, es el máximo goleador de la historia del clásico con Boca Juniors.

2006⇒MIGUEL ETCHECOLATZ. El excomisario Miguel Etchecolatz es condenado a reclusión perpetua por múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos desde la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense, durante la última dictadura cívico militar.

2017⇒TERREMOTO MÉXICO. Un terremoto de 7,1 grados de magnitud de momento causa 350 muertos en Puebla y localidades de Axochiapan, en el estado mexicano de Morelos, cuando se llevaba a cabo un simulacro de rescate por el sismo que el mismo día de 1985 asoló al estado de Michoacán.

2019⇒DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA MORDEDURA DE SERPIENTE. Se originó en el año 2019, cuando la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución que declaró el 19 de septiembre como el día para sensibilizar sobre este problema de salud pública. El objetivo de este día es crear conciencia sobre la incidencia mundial de las lesiones por mordedura de serpiente, que afectan a unos 5,4 millones de personas cada año, causando entre 81.000 y 138.000 muertes y hasta 400.000 discapacidades permanentes.

2021⇒DÍA DEL CHAMAMÉ. Se celebra el Día Nacional del Chamamé en conmemoración de la fecha de 1974 en la que falleció el músico y folclorista Mario del Tránsito Cocomarola, uno de los máximos referentes de ese género musical.

Otros famosos que cumplen años:

Jimmy Fallon, es un humorista, presentador de televisión y actor estadounidense. Es el conductor del programa de televisión The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, un talk show nocturno que se transmite de lunes a viernes en NBC.

Jeremy Irons, actor británico. Cursó sus estudios en el Sherbourne School y comenzó su relación con la escena matriculándose en el prestigioso Old Vic Theatre School. Durante dos años se formó como estudiante y después de unió a la compañía de la escuela, donde se forjó en el teatro shakespeariano. En 1971 se trasladó a Londres, donde haría su debut en el musical Godspell, interpretando junto al actor y cantante David Essex el papel de Juan el Bautista. A partir de entonces se hizo un hueco en el West End londinense, al tiempo que comenzaba a aparecer en televisión en series como The Pallisers (1974) o Love for Lydia (1978).

Danielle Panabaker, estudió en la UCLA y apareció en anuncios publicitarios antes de lograr sus primeros papeles televisivos, interviniendo en series como “CSI” o “Malcolm”, y en telefims como “No Place Like Home” (2003), “Adolescencia Perdida” (2005) o “Diario De Una Adolescente” (2006). Su debut cinematográfico se produjo en la comedia “Sky High: Una Escuela de Altos Vuelos” (2005).

Kevin Zegers, estudió en St Mary’s Catholic High Schoolen Woodstock Como la mayoría de sus contemporáneos, el actor creció a la vista del público, ya que lanzó su carrera antes de los diez años y obtuvo su primer papel en la pantalla en el drama de comedia de James Lapine. La vida con mike (1993), como una versión más joven del personaje de Michael J. Fox. Kevin también consiguió un papel temprano en el Air Bud serie y fue invitada a los ocho años para participar en un desfile de moda de Londres como modelo infantil.